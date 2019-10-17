Экс-партнёр Панарина забил волшебный гол в НХЛ

Сонни Милано улетел от защитников и поразил ворота сложнейшим броском из-за ноги.

Несмотря на гол Евгения Кузнецова, лучшую шайбу дня в НХЛ забросил совсем другой парень. Бывший партнёр Артемия Панарина по "Коламбусу" роскошным образом принёс победу родной команде. Сонни Милано легко избавился от защиты "Далласа", а затем заставил вратаря ломать голову, как же шайба оказалась в воротах. 23-летнему американцу удался чудо-бросок: он, не теряя контроля над шайбой, завёл клюшку за левую ногу и бросил прямо из такого положения.

A hotline is being established for overwhelmed fans:



📞1-800-THIS-IS-AWESOME pic.twitter.com/OeWR6ozU2b — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) October 17, 2019

В итоге "Коламбус" выиграл со счётом 3:2, хотя за "Даллас" два очка набрал Александр Радулов. "Блю джекетс" побеждают во втором матче подряд, а вот "Старз" совсем забыли о радости побед: у них четыре поражения кряду.