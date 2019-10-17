Россиянка Кудерметова сенсационно выбила украинку Свитолину из Кубка Кремля

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Украины Элину Свитолину в трёх сетах 6:2, 1:6, 7:5 в матче второго круга и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.
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Сенсация!⚡ 4-ая ракетка мира Элина Свитолина уступила молодой россиянке Веронике Кудерметовой в 1/8 финала. ⠀ Вероника здорово начала турнир, переиграв финалистку прошлого года Онс Жабер из Туниса. ⠀ А сегодня Вероника победила в первом сете 6:2, уступила 1:6 во втором, а в третьем спортсменки выдали настоящий боевик. ⠀ Преимущество несколько раз переходило из рук в руки, но 12-ый гейм третьего сета стал рещающим. Кудерметовой удалось выиграть чужую подачу и оформить попадание в 1/4 финала ✅ ⠀ Мы уверены, что на этой победе сказалась поддержка трибун. Спасибо вам! ⠀ Приглашаем радоваться за Веронику в комментарии к посту 👌🏼 ⠀ #кубоккремля #втбкубоккремля2019 #kremlincup #vtbkremlincup
Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Варвара Грачёва (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Турнир продлится до 20 октября.