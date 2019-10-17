Футболист поймал и выпил брошенное с трибун пиво — видео

Англичанин Шейон Харрисон сумел сориентироваться даже во время празднования гола.

Нападающий клуба "Алмере Сити" Шейон Харрисон во время матча чемпионата Нидерландов изобразил необычное празднование гола. Открыв счёт во встрече с командой "Гоу Эхед Иглс", англичанин отправился отмечать это событие вместе с партнёрами. С трибун в них полетел стакан пива, и Харрисон моментально сориентировался: поймал его на лету, отпил, а затем выбросил за пределы поля.

К сожалению для Харрисона и его команды, мяч английского нападающего не стал победным: соперники в итоге сравняли счёт, матч завершился со счётом 1:1.