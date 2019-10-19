Топ-10 русских голов в НХЛ на старте сезона

Лайф представляет десять взятий ворот от российских хоккеистов в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

10. Никита Задоров ("Колорадо Эвеланш")

Защитник "лавин" Никита Задоров в игре с "Вашингтоном" поддержал атаку своих партнёров, хлёстким броском с разворота сделав счёт 2:0 в пользу "Колорадо".

9. Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз")

Илья хорошо открылся на пятаке "хищников", дождался идеальной передачи от Майкла Амадио и увеличил преимущество "королей" в матче.

8. Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")

Во время гола Никиты Гусева в ворота "Рейнджерс" в центре внимания оказались сразу трое россиян. У форварда "Нью-Йорка" Артемия Панарина в самый неподходящий момент сломалась клюшка, Никита Гусев этим воспользовался и пробил российского голкипера Александра Георгиева.

7. Евгений Дадонов ("Флорида Пантерз")

Хорошее взаимодействие продемонстрировали в атаке игроки "Флориды" Джонатан Юбердо и Евгений Дадонов. После идеального входа в зону россиянину удался отличный выстрел из-под защитника "Айлендерс".

6. Илья Михеев ("Торонто Мейпл Лифс")

Россиянин в гостевом матче против "Вашингтона" в одной из контратак "Торонто" получил пас от партнёра, убежал от двух защитников "столичных" и оформил свой третий гол в НХЛ.

5. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Сколько Ови уже за свою карьеру наколотил вот таких шайб из левого круга вбрасывания и сколько ещё назабивает. Оборона и вратарь "Нэшвилла" ничего не смогли поделать с броском Александра Великого.

4. Артём Анисимов ("Оттава Сенаторз")

Российский нападающий "сенаторов" Артём Анисимов в домашнем матче с "Сент-Луис Блюз" выбрал правильную позицию, дождался паса и с ходу отправил шайбу в ворота.

3. Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз")

Швед Оскар Линдблом, партнёр Проворова по команде, идеально закрыл обзор голкиперу "Девилз" Кори Шнайдеру. Но и бросок у Ивана получился что надо!

2. Илья Михеев ("Торонто Мейпл Лифс")

Форвард "листьев" Илья Михеев вновь оказался быстрее всех. На этот раз россиянин обогнал не только игроков обороны "Детройта", но и голкипера Джимми Ховарда.

1. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

Со стороны может показаться, что Кузнецов как-то очень легко отправил шайбу в ворота "Торонто", но за этой лёгкостью стоят талант игрока и ежедневная упорная работа на тренировках.