Гусев забросил шайбу после ошибки Панарина

У российского нападающего "Рейнджерс" внезапно сломалась клюшка, чем Гусев моментально и воспользовался.

"Нью-Джерси Девилз" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ, переиграв дома "Нью-Йорк Рейнджерс", — 5:2.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Гусев. Без курьёза в этом голе не обошлось. Хоккеисты "Рейнджерс" неплохо отыграли меньшинство, и когда уже на льду появился удалённый игрок "Нью-Йорка", у Артемия Панарина на ровном месте сломалась клюшка. Гусев не растерялся, отобрал шайбу у Хлебушка и отправил её в домик Александру Георгиеву.

Помимо Гусева за "дьяволов" отличились Блэйк Коулман (13'), Кайл Палмьери (23'), Майлз Вуд (33'), Пи-Кей Суббан (60'). У "Рейнджерс" — точные попадания на счету Энтони Д' Анджело (7') и Йеспера Фаста (43').

"Дьяволы" прерывают серию из шести поражений и одерживают первую победу в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси Девилз" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:2 (1:1; 2:0; 2:1)