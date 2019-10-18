Сломавшая позвоночник на ОИ в Сочи Комиссарова отсудила у клиники три миллиона

Российская фристайлистка Мария Чаадаева, наиболее известная под своей девичьей фамилией Комиссарова, просила взыскать с клиники доктора Блюма 51 миллион рублей убытков, а также пять миллионов рублей за компенсацию морального ущерба. Врачи клиники обещали ей полное восстановление двигательных функций, но спустя 1,5 года этого результата не удалось добиться.

Санкт-Петербургский городской суд постановил взыскать с доктора Блюма моральный вред в размере двух миллионов рублей и штраф в размере одного миллиона рублей в пользу Марии Комиссаровой. Об этом сообщили Лайфу представители спортсменки. Однако сама девушка намерена обжаловать это решение.

— Для меня важно, что компенсацию морального вреда увеличили на существенную сумму. Потому что своим делом я в первую очередь хотела показать пример людям, которые оказались в подобной ситуации, что за свои права можно и нужно бороться, — отмечает сама Мария.