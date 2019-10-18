Сломавшая позвоночник на ОИ в Сочи Комиссарова отсудила у клиники три миллиона

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Российская фристайлистка Мария Чаадаева, наиболее известная под своей девичьей фамилией Комиссарова, просила взыскать с клиники доктора Блюма 51 миллион рублей убытков, а также пять миллионов рублей за компенсацию морального ущерба. Врачи клиники обещали ей полное восстановление двигательных функций, но спустя 1,5 года этого результата не удалось добиться.

Санкт-Петербургский городской суд постановил взыскать с доктора Блюма моральный вред в размере двух миллионов рублей и штраф в размере одного миллиона рублей в пользу Марии Комиссаровой. Об этом сообщили Лайфу представители спортсменки. Однако сама девушка намерена обжаловать это решение.

Для меня важно, что компенсацию морального вреда увеличили на существенную сумму. Потому что своим делом я в первую очередь хотела показать пример людям, которые оказались в подобной ситуации, что за свои права можно и нужно бороться, — отмечает сама Мария.

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