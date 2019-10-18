Ни один российский боец не смог попасть в финал PFL, где можно заработать $1 млн

"Полное фиаско" — так можно охарактеризовать выступление представителей российского ММА на прошедшем этим утром в Лас-Вегасе турнире промоутерской компании Professional Fighters League. Ни один из четырёх отечественных бойцов по ходу предварительных поединков Гран-при не смог получить счастливый билет в финал и продолжить борьбу за один миллион долларов.

В полулёгком весе, как отмечал ранее Лайф, из двух заявленных в Гран-при PFL бойцов в клетку вышел только Мовлид Хайбулаев (14-1-1), тогда как его коллега из команды Хабиба Нурмагомедова Гаджи Рабаданов не смог уложиться в рамки данной весовой категории и был исключён из списка участников.

К сожалению, рассматриваемый специалистами как один из главных претендентов на пояс чемпиона Хайбулаев по прозвищу Киллер был снесён с клетки за считаные секунды. Дэниел Пинеда (28-13-0) с ударом гонга обрушил град ударов на россиянина в стойке, вынудив рефери остановить избиение на 25-й секунде первого раунда.

Ещё один представитель команды Нурмагомедова Ислам Мамедов (18-1-1) не смог пройти барьер 1/4 финала, но уже в рамках лёгкой весовой категории. Соперником российского бойца стал атлет из Таджикистана Лоик Раджабов. Поединок получился достаточно равным и судьи даже присудили ничью, но по формату Гран-при право биться в следующем этапе получает боец, выигравший финальный раунд. Волею судьбы им оказался Раджабов, сенсационно остановивший одного из главных фаворитов турнира.

В другой части турнирной сетки состоялся четвертьфинальный поединок между двумя россиянами — Ахмедом Мясником Алиевым (19-6-0) и Рашидом Магомедовым (23-5-1). Поединок получился достаточно зрелищным и напряжённым. В первом раунде Мясник смог привлечь симпатии судей, прекрасно бросив противника на суплекс. Во второй пятиминутке Алиев был более агрессивен и изобретателен в стойке, закономерно пройдя в полуфинал Гран-при.

В поединке за выход в финал Ахмеда поджидал действующий чемпион лиги Натан Шульц (19-3-1). Первый раунд прошёл под диктовку российского бойца, сумевшего навязать обладателю пояса свой рисунок боя, превосходя оппонента как в стойке, так и в партере. Но во втором раунде силы стали покидать дагестанца, чем молниеносно воспользовался бразилец. Натан смог перевести противника в партер, захватить шею и "задушить до отключки" Мясника.

Увы, в полулёгком и лёгком весе Россия осталась без финалистов. Посмотрим, как дела будут складываться в полутяжёлом и тяжёлом дивизионах.