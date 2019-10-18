"Спорт-Экспресс" раскритиковали из-за обложки с Тедеско в образе Джокера

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев призвал руководство "Спартака" обратиться в суд из-за новой обложки "Спорт-Экспресса".
Находящаяся в здравом уме и рассудке редакция не могла утвердить такую обложку. На месте Спартака подал бы в суд. Можете себе представить такое в западном СМИ? Нет, потому что оно бы просто разорилось на выплате компансации. pic.twitter.com/mywjr4Uhp2— Георгий Черданцев (@cherdantsev) October 18, 2019
— Джокер — суперзлодей вселенной DC Comics, главный и заклятый враг Бэтмена, он сошёл с ума, обрёл белую кожу, чёрные круги вокруг глаз и зелёные волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка. А хорошую характеристику Тедеско одной картинкой коллеги дали. Или не понял картинку? — задался вопросом журналист Василий Конов.
Джокер - суперзлодей вселенной DC Comics, главный и заклятый враг Бэтмена, он сошёл с ума, обрёл белую кожу, чёрные круги вокруг глаз и зелёные волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка. А хорошую характеристику Тедеско одной картинкой коллеги дали. Или не понял картинку? https://t.co/vc4prjb09L— Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) October 18, 2019
Болельщики высказали предположение, что образ Джокера может быть связан с тем, что Тедеско назвал себя "жонглёром".
Подождите, то есть Спорт-Экспресс решил прифотошопить макияж Джокера на Тедеско, потому что он назвал себя жонглером?— жень-день (@ZhenPkChu) October 18, 2019
Да, Джокер он же клоун, то есть это цирк, а в цирке жонглеры. Восхитительно pic.twitter.com/uq8S6BC5GW
— Это сделано ради хайпа, — отметил журналист Артём Калинин.
Жонглер не равно клоун— Artem Kalinin (@kalininart) October 18, 2019
Клоун не равно Джокер DC
Тедеско не равно больной псих маньяк
Это тупо
Это криво сделано
Это сделано чисто ради хайпа
Ну а тебе, я так понимаю, понравилось?)
Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" на этой неделе. Дебютирует он уже завтра в матче с "Рубином".