"Спорт-Экспресс" раскритиковали из-за обложки с Тедеско в образе Джокера

4

Скриншот © sport-express.ru

Свежий выпуск спортивной газеты вышел с обложкой, где изображён новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в образе Джокера. Болельщики и журналисты это не оценили.

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев призвал руководство "Спартака" обратиться в суд из-за новой обложки "Спорт-Экспресса".

— Джокер — суперзлодей вселенной DC Comics, главный и заклятый враг Бэтмена, он сошёл с ума, обрёл белую кожу, чёрные круги вокруг глаз и зелёные волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка. А хорошую характеристику Тедеско одной картинкой коллеги дали. Или не понял картинку? — задался вопросом журналист Василий Конов.

Болельщики высказали предположение, что образ Джокера может быть связан с тем, что Тедеско назвал себя "жонглёром".

— Это сделано ради хайпа, — отметил журналист Артём Калинин.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" на этой неделе. Дебютирует он уже завтра в матче с "Рубином".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×