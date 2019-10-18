"Спорт-Экспресс" раскритиковали из-за обложки с Тедеско в образе Джокера

Свежий выпуск спортивной газеты вышел с обложкой, где изображён новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в образе Джокера. Болельщики и журналисты это не оценили.

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев призвал руководство "Спартака" обратиться в суд из-за новой обложки "Спорт-Экспресса".

Находящаяся в здравом уме и рассудке редакция не могла утвердить такую обложку. На месте Спартака подал бы в суд. Можете себе представить такое в западном СМИ? Нет, потому что оно бы просто разорилось на выплате компансации. pic.twitter.com/mywjr4Uhp2 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) October 18, 2019

— Джокер — суперзлодей вселенной DC Comics, главный и заклятый враг Бэтмена, он сошёл с ума, обрёл белую кожу, чёрные круги вокруг глаз и зелёные волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка. А хорошую характеристику Тедеско одной картинкой коллеги дали. Или не понял картинку? — задался вопросом журналист Василий Конов.

Джокер - суперзлодей вселенной DC Comics, главный и заклятый враг Бэтмена, он сошёл с ума, обрёл белую кожу, чёрные круги вокруг глаз и зелёные волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка. А хорошую характеристику Тедеско одной картинкой коллеги дали. Или не понял картинку? https://t.co/vc4prjb09L — Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) October 18, 2019

Болельщики высказали предположение, что образ Джокера может быть связан с тем, что Тедеско назвал себя "жонглёром".

Подождите, то есть Спорт-Экспресс решил прифотошопить макияж Джокера на Тедеско, потому что он назвал себя жонглером?

Да, Джокер он же клоун, то есть это цирк, а в цирке жонглеры. Восхитительно pic.twitter.com/uq8S6BC5GW — жень-день (@ZhenPkChu) October 18, 2019

— Это сделано ради хайпа, — отметил журналист Артём Калинин.

Жонглер не равно клоун

Клоун не равно Джокер DC

Тедеско не равно больной псих маньяк



Это тупо

Это криво сделано

Это сделано чисто ради хайпа



Ну а тебе, я так понимаю, понравилось?) — Artem Kalinin (@kalininart) October 18, 2019

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" на этой неделе. Дебютирует он уже завтра в матче с "Рубином".