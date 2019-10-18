Проклятье Вегаса? У русского хоккеиста в НХЛ нашли допинг и дисквалифицировали

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" существует в Национальной хоккейной лиге вот уже третий сезон. В первый же год своего пребывания в лиге команда дошла до финала Кубка Стэнли, проиграв его "Вашингтону". Состав и сейчас у "рыцарей" очень крепкий, но вот у русских парней в "Вегасе" как-то всё не клеится.

Из стана "рыцарей" пришли печальные новости: российский нападающий команды 24-летний Валентин Зыков попался на допинге и отстранён НХЛ на 20 матчей регулярного чемпионата. Теперь безоблачное будущее у форварда в команде мечей и щитов под большим вопросом. Лайф вспомнил, у кого из русских парней не получилось заиграть в молодой команде.

Вадим Шипачёв

Вадиму Шипачёву, на тот момент ещё действующему форварду СКА, когда стало известно, что он уедет за океан по окончании сезона в России, прочили светлое будущее в НХЛ. И тому были весомые аргументы в виде заброшенных шайб и набранных очков в Континентальной хоккейной лиге. Вадим подписал хороший контракт с "Вегасом" на четыре миллиона долларов. И вот настал час икс, а россиянин, отыграв несколько матчей в начале сезона за новый коллектив, был отправлен тренерским штабом "рыцарей" в фармклуб. Там Вадим играть не захотел и вернулся обратно на родину, не воплотив свою мечту играть в НХЛ в реальность.

Вадим оказался не готов к такому хоккею. В НХЛ игра достаточно плотная и жёсткая, где происходит множество стыков. Такой хоккей Шипачёву оказался не нужен, а сам Вадим — "Вегасу".

Никита Гусев

Даже сейчас, когда Никита стал игроком "Девилз", нет никаких сомнений, что у россиянина всё бы получилось в "Вегасе". Парень созрел для НХЛ и способен усилить практически любую команду, но только не "рыцарей", посчитали в руководстве "Вегаса" и обменяли Гусева в "Нью-Джерси". Эта сделка и сейчас кажется странной, правда, справедливости ради стоит отметить, что состав у "рыцарей" весьма неплохой, и Никите нужно было бы очень постараться, чтобы закрепиться в первых двух звеньях.

Валентин Зыков

Воспитанник армейского хоккея вот уже шесть лет играет по ту сторону океана. После сезона 2011/2012, когда он выступал за "Красную Армию" в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), нападающий перебрался в канадскую юниорскую лигу Квебека в клуб "Бе-Комо Драккар". По итогам первого сезона Зыков был признан лучшим новичком чемпионата, набрав в 67 играх 75 (40+35) очков.

Дебют форварда в НХЛ состоялся девятого марта 2017 года в составе "Каролины Хайррикейнз". В первой же игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" Валентин отметился голом. После, транзитом через "Эдмонтон", россиянин оказался в "Вегасе".

Этот сезон для 24-летнего нападающего должен был стать прорывным. И он уверенно его начал, являясь стабильным игроком третьего звена "рыцарей". В тот момент показалось, что вот он — первый русский, которому удалось получить своё место в этой команде. Но как снег на голову обрушилась новость о 20-матчевой дисквалификации россиянина за нарушение антидопинговых правил... Проще говоря, спортсмен умышленно принимал запрещённые препараты, а этого в лиге ему простить не могли.

Руководство клуба и тренерский штаб, понятное дело, очень опечалены этим происшествием. Когда из основной обоймы у тебя забирают полезного игрока на 20 матчей, это никому не может понравиться. Вот как прокомментировал произошедшее генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи.

— Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок наказания истечёт, посмотрим, есть ли ему место в составе, — цитирует функционера журналист Дастин Эмерсон.

Сам спортсмен очень сожалеет о случившимся и понятия не имеет, как то, что дало положительный результат, оказалось у него в организме.

— Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моём организме. Принимаю наказание, — сказал россиянин.

20 матчей — это, безусловно, много, но справедливо. И здесь не нужно проводить параллели с игроком "Вашингтона" Евгением Кузнецовым, который также был отстранён лигой за употребление кокаина, но всего лишь на три игры. Дело в том, что в случае с Зыковым прослеживается некая умышленная система употребления запрещённых препаратов, которые, если верить Макфи, Валентин на регулярной основе принимал несколько лет. У Кузнецова же, как посчитала лига, это, возможно, была пусть и глупая, но разовая акция. Соответственно, и наказание Кузя получил лучше не придумаешь: пропустил всего три игры. Да и кокаин в НХЛ не считается таким уж сильным допингом, который может увеличить спортивные показатели хоккеиста.

Сейчас никто не сможет точно сказать, как дальше будет развиваться карьера Валентина и какой след оставит эта история в жизни спортсмена. Но одно пока известно точно: русские хоккеисты никак не могут прижиться в "Вегасе".