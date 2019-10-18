Тедеско — о своей обложке в СЭ в образе Джокера: Считаю, что это комплимент!

Новый главный тренер московского клуба прокомментировал обложку спортивной газеты "Спорт-Экспресс", где он изображён в образе Джокера. Это вызвало много критики в Сети.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался об обложке газеты "Спорт-Экспресс".

— Мне об этом сказали за 10 минут до начала пресс-конференции. У меня лично не было времени читать газеты. Скажу так: Джокер — это самая важная карта в колоде, поэтому могу считать это комплиментом, — отметил Тедеско.

Также он рассказал о подготовке команды к матчу с "Рубином".

— У нас есть несколько кандидатур на должность капитана, так как Джикия и Зобнин не сыграют. Завтра утром точно определимся, кто это будет, — отметил Тедеско. — Говоря о "Рубине", могу отметить, что у них хорошие фланговые игроки. Они много подают в штрафную, и при этом 3–4 игрока бегут туда, чтобы замкнуть передачу. Отмечу и быстрые переходы из обороны в атаку, так и из атаки в оборону.

Также во время пресс-конференции Тедеско произнёс несколько слов на русском: "здравствуйте", "вперёд, "Спартак" и "спасибо".

"Спорт-Экспресс" раскритиковали из-за обложки с Тедеско в образе Джокера