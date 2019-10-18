С пальцами поосторожнее! Родригес и Стивенс проведут повторный поединок в UFC

В ночь на субботу, 19 октября, в Бостоне (Массачусетс, США) состоится ивент UFC on ESPN 6, заправленный двумя ожидаемыми блокбастерами в полутяжёлом и полулёгком весе: экс-чемпион UFC Крис Вайдман дебютирует в 93 кг, а Яир Родригес и Джереми Стивенс со второй попытки постараются провести полноценный поединок.

Звезда Криса Вайдмана (14-4-0) зажглась в июле 2013 года. Более шести лет назад боец по прозвищу All-American нанёс казавшееся на тот момент сенсационным поражение тирану среднего веса Андерсону Сильве, нокаутировав легендарного бразильца панчем во втором раунде.

Повторный поединок, состоявшийся спустя пять месяцев, лишь упрочил статус молодого чемпиона — Крис вновь выиграл. Правда, на этот раз причиной стала сломанная нога Паука...

В течение последующих двух лет Вайдман собрал ещё по скальпу других экс-чемпионов UFC — Лиото Мачиды и Витора Белфорта, получив негласный титул злого гения бразильцев. Но потом случились резкий спад и чёрная полоса в карьере казавшегося непобедимым американца...

В крайних пяти поединках в период с декабря 2015 года по ноябрь 2018-го Крис проиграл четыре раза. И каждое поражение оказалось досрочным, с обязательным попаданием в объятья Морфея... Вайдмана нокаутировали поочерёдно Люк Рокхолд, Йоэль Ромеро, Гегард Мусаси и в последнем выступлении — Роналдо Соуза. Единственным, на ком смог отыграться All-American, стал Кевин Гастелум, за что ему отдельное спасибо от истинных поклонников Криса!

Столь удручающее положение вещей вынудило Вайдмана попытать счастья в более тяжёлой весовой категории, дебют в которой состоится этой ночью. Поприветствует экс-чемпиона в полутяжёлом дивизионе непобеждённый боец из Калифорнии Доминик Рейес (11-0-0). В UFC 29-летний Тhe devastator провёл пять поединков, среди прочих одержав победы над топами Джаредом Каннонье, Овинсом Сент-Прю и Волканом Оздемиром.

В ко-мейн-ивенте зрители увидят финал конфликта между именитыми представителями полулёгкой весовой категории — Яиром Родригесом (12-2-0) и Джереми Стивенсоном (28-16-0). Первая попытка свести харизматичных бойцов оказалась не совсем удачной: уже на 15-й секунде первого раунда Яир попал пальцем в глаз Джереми, нанеся американцу серьёзную травму.

This strike to the eye caused the #UFCMexico main event to be ruled a No Contest pic.twitter.com/EXIKa2PyeE — ESPN MMA (@espnmma) September 22, 2019

В положенные регламентом пять минут Стивенс так и не смог раскрыть свой правый глаз, вынудив судей признать бой несостоявшимся. Горячие мексиканские болельщики на трибунах тут же стали забрасывать получившего травму бойца попкорном и обливать различного рода жидкостями, а Родригес и вовсе удивил, к примеру, назвав подошедшего к нему экс-чемпиона UFC, а ныне комментатора Майкла Биспинга проституткой. Но и это ещё не всё.

Уже в холле отеля мексиканский боец вдруг столкнулся с Джереми, увидев того с открытым глазом. Видимо, это настолько обескуражило Пантеру из Чиуауа, что он со ставшим уже привычным из уст Родригеса словом "проститутка" попытался накинуться на американца. Стивенс не дрогнул, хладнокровно оттолкнув бывшего соперника.

А значит, обоим бойцам есть что доказывать в Бостоне.