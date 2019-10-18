"Спорт-экспресс": Мы не хотели оскорбить обложкой ни "Спартак", ни Тедеско

На своём сайте спортивная газета опубликовала заявление из-за обложки, где изображён новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в образе Джокера. Это вызвало бурную реакцию в Сети.

— Мы ни в коем случае не хотели обидеть или оскорбить персонально Доменико Тедеско и футбольный клуб "Спартак". Если это произошло, мы готовы принести извинения клубу и лично главному тренеру. Мы уважительно относимся к "Спартаку" и к специалисту, — говорится в заявлении спортивной газеты. — Получившийся результат оказался не до конца понят частью аудитории. Подчёркиваем, мы не хотели оскорбить обложкой ни болельщиков, ни "Спартак", ни тренера. У нас не было ни малейшего намерения сравнить кого-либо с клоуном, как это восприняли некоторые читатели.

Также они объяснили замысел обложки. Она несла смысл афиши фильма-матча с Тедеско в роли опасного для соперников гения.

Позже сам Тедеско прокомментировал обложку газеты, заявив, что это для него комплимент.