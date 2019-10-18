"Локомотив" перед матчем с "Ювентусом" на выезде победил "Ахмат"

14

Фото © Пресс-служба "Локомотива" 

13-й тур Российской премьер-лиги стартовал в Грозном с матча местной команды против гостей из столицы.

Московский "Локомотив", которому через три дня играть в Турине с "Ювентусом" в Лиге чемпионов, на игру с грозненским "Ахматом" выпустил резервный состав. И они со своим делом справились: железнодорожники победили со счётом 2:0.

Открыл счёт на 23-й минуте Александр Коломейцев, которому помог Лука Джорджевич.

В концовке встречи Жоау Мариу с передачи Дмитрия Живоглядова увеличил преимущество.

Таким образом, команда Юрия Сёмина продолжает лидировать в чемпионате страны с 26 очками. У грозненцев всё намного печальнее: они на 14-м месте с 12 очками.

РПЛ. 13-й тур

"Ахмат" — "Локомотив" — 0:2

Голы: Коломейцев 23' (0:1), Мариу 86' (0:2)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×