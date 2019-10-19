Голы Панарина и Бучневича не помогли "Рейнджерс" в игре с "Вашингтоном"

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ в родных стенах со счётом 5:2 победил "Нью-Йорк Рейнджерс".

Героем встречи стал форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши. Американец в начале первого периода открыл счёт, а на 51-й минуте игры увеличил его, забросив четвёртую шайбу "столичных". В обоих случаях нападающий наказал соперника за удаления.

По голу в составе победителей оформили Михал Кемпни (16'), Ник Дауд (24') и Гарнет Хэтэуэй (в пустые ворота). Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

У "Рейнджерс" авторами двух заброшенных шайб стали двое россиян. На 13-й минуте игры Павел Бучневич в большинстве счёт сравнял — 1:1.

Good time for the 1st of the year. ✅ pic.twitter.com/RKcZdyJiCN — New York Rangers (@NYRangers) October 18, 2019

А в конце второго периода при счёте 3:1 Артемий Панарин сократил отставание своей команды до минимума.

Hajek with the keep.

Kreider with the dish.

Bread with the finish. pic.twitter.com/GGWyz6f7ky — New York Rangers (@NYRangers) October 19, 2019

После второй подряд домашней победы "Вашингтон" с 12 очками поднялся на четвёртое место в Восточной конференции. "Рейнджерс" же после третьего поражения кряду остался на 14-м месте, имея в своём активе четыре балла.