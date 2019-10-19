Голы Панарина и Бучневича не помогли "Рейнджерс" в игре с "Вашингтоном"

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Фото © Twitter / Washington Capitals

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ в родных стенах со счётом 5:2 победил "Нью-Йорк Рейнджерс".

Героем встречи стал форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши. Американец в начале первого периода открыл счёт, а на 51-й минуте игры увеличил его, забросив четвёртую шайбу "столичных". В обоих случаях нападающий наказал соперника за удаления.

По голу в составе победителей оформили Михал Кемпни (16'), Ник Дауд (24') и Гарнет Хэтэуэй (в пустые ворота). Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

У "Рейнджерс" авторами двух заброшенных шайб стали двое россиян. На 13-й минуте игры Павел Бучневич в большинстве счёт сравнял — 1:1.

А в конце второго периода при счёте 3:1 Артемий Панарин сократил отставание своей команды до минимума.

После второй подряд домашней победы "Вашингтон" с 12 очками поднялся на четвёртое место в Восточной конференции. "Рейнджерс" же после третьего поражения кряду остался на 14-м месте, имея в своём активе четыре балла.

  • НХЛ. Регулярный чемпионат
  • "Вашингтон Кэпиталз" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:2 (2:1; 1:1; 2:0)
  • "Питтсбург Пингвинз" — "Даллас Старз" — 4:2 (0:0; 1:1; 3:1)
  • "Флорида Пантерз" — "Колорадо Эвеланш" — 4:5 ОТ (3:1; 1:3; 0:0; 0:1)
  • "Чикаго Блэкхокс" — "Коламбус Блю Джекетс" — 3:2 ОТ (1:0; 0:1; 1:1; 1:0)
  • "Эдмонтон Ойлерз" — "Детройт Ред Уингз" — 2:1 (0:0; 2:1; 0:0)
  • "Анахайм Дакс" — "Каролина Харрикейнз" — 4:2 (2:0; 2:2; 0:0)
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