Голы Панарина и Бучневича не помогли "Рейнджерс" в игре с "Вашингтоном"

Героем встречи стал форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши. Американец в начале первого периода открыл счёт, а на 51-й минуте игры увеличил его, забросив четвёртую шайбу "столичных". В обоих случаях нападающий наказал соперника за удаления.
Oshbabe PPG! #CapsRangers pic.twitter.com/zzdJ9xNaHg— Washington Capitals (@Capitals) October 18, 2019
TIP DRILL OSHIE! pic.twitter.com/UKf2v5Kf41— Washington Capitals (@Capitals) October 19, 2019
По голу в составе победителей оформили Михал Кемпни (16'), Ник Дауд (24') и Гарнет Хэтэуэй (в пустые ворота). Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.
У "Рейнджерс" авторами двух заброшенных шайб стали двое россиян. На 13-й минуте игры Павел Бучневич в большинстве счёт сравнял — 1:1.
Good time for the 1st of the year. ✅ pic.twitter.com/RKcZdyJiCN— New York Rangers (@NYRangers) October 18, 2019
А в конце второго периода при счёте 3:1 Артемий Панарин сократил отставание своей команды до минимума.
Hajek with the keep.— New York Rangers (@NYRangers) October 19, 2019
Kreider with the dish.
Bread with the finish. pic.twitter.com/GGWyz6f7ky
После второй подряд домашней победы "Вашингтон" с 12 очками поднялся на четвёртое место в Восточной конференции. "Рейнджерс" же после третьего поражения кряду остался на 14-м месте, имея в своём активе четыре балла.
- НХЛ. Регулярный чемпионат
- "Вашингтон Кэпиталз" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:2 (2:1; 1:1; 2:0)
- "Питтсбург Пингвинз" — "Даллас Старз" — 4:2 (0:0; 1:1; 3:1)
- "Флорида Пантерз" — "Колорадо Эвеланш" — 4:5 ОТ (3:1; 1:3; 0:0; 0:1)
- "Чикаго Блэкхокс" — "Коламбус Блю Джекетс" — 3:2 ОТ (1:0; 0:1; 1:1; 1:0)
- "Эдмонтон Ойлерз" — "Детройт Ред Уингз" — 2:1 (0:0; 2:1; 0:0)
- "Анахайм Дакс" — "Каролина Харрикейнз" — 4:2 (2:0; 2:2; 0:0)