Для Вайдмана всё кончено, а Стивенс показал себя мужиком. Итоги UFC в Бостоне

Прошедший сегодня, 19 октября, в Бостоне, США, турнир UFC on ESPN 6 оказался ночным кошмаром для фанатов экс-чемпиона UFC Криса Вайдмана. Попытка американца сбежать в полутяжёлый вес в надежде перезапустить свою карьеру этим утром выглядела не более чем утопией и отчаянием. За неполные четыре года Крис в пятый раз проигрывает тяжелейшим нокаутом. Наверное, пришло время подумать о пенсии...

После серии эпохальных и при этом проигранных битв с именитыми соперниками руководство UFC решило предоставить шанс Вайдману (14-5-0) на победу в лице менее звёздного Доминика Рейеса (12-0-0). Увы, для Криса 29-летний The Devastator, несмотря на отсутствие в резюме громких побед, смог фактически одним касанием решить исход встречи...

Как и ожидалось, All-American с первых же секунд поединка принялся искать счастья в проходах в ноги Рейесу, но Доминик оказался к этому готов. План А для Криса не сработал. План Б зрители так и не увидели. Вайдман, забыв о защите, словно он не в мейн-ивенте UFC, а в пьяной драке, попытался достать соперника ленивым правым панчем. Рейес прочитал этот "манёвр" словно открытую книгу, наказав выглядевшего в этот момент расхлябанным соперника точным правым джебом. Крис оказался на настиле клетки, несколько секунд сдерживая оппонента вытянутыми ногами, но Доминик легко преодолел этот бастион, нанеся по голове экс-чемпиона несколько фатальных для него ударов руками. Рефери остановил избиение, Крис особо не был против.

Это удручающее выступление Вайдмана, способное вывести 35-летнего жителя Нью-Йорка из игры. Как минимум в UFC. Смотреть, как в очередной раз падает на канвас автор самого громкого апсета 2013 года, вряд ли кто-то уже хочет. Действительно, Крис, завязывай!

Участники со-главного события шоу Яир Родригес (13-2-0) и Джереми Стивенс (28-17-0) оправдали ожидания фанатов ММА, устроив зрелищный и по-настоящему драматичный "спектакль". Сначала солировал в нём мексиканский боец. Весь первый раунд Родригес методично избивал американского визави самыми разнообразными ударами: хай-кики, хай-кики в прыжке, мидл-кики, лоу-кики, "вертушки" и даже "топорики". Яир делал в стартовой пятиминутке всё, что хотел, и даже больше...

Начало второго раунда стало логичным продолжением первого: Пантера продолжил избивать противника. В одном из эпизодов Родригес и вовсе сбил Стивенса сумасшедшим по силе мидл-киком, Джереми, корчась от боли, упал на канвас.

Почувствовав вкус крови, Яир включился на полную скорость, обрушив на противника шквал, град ударов. Сложно понять, за счёт чего американский боец "выжил". Но он не просто "выжил"... Стивенс сумел даже подняться на ноги и... переломить ход встречи. Потративший весь свой запас энергии на попытку финиша Родригес уже стал сам откровенно "выживать". В третьем раунде LIL' HEATHEN и вовсе перевёл оппонента на спину, проведя весь раунд на Пантере.

Такой сценарий боя явно застал судей врасплох. Логичным решением в этом сражении была бы ничья, но всё же победа досталась Яиру Родригесу. Как и в поединке с Забитом Магомедшариповым, Стивенс показал себя прежде всего мужчиной, способным биться до конца. Браво!

UFC on ESPN 6

Результаты турнира

Основной кард

Полутяжёлый вес: Доминик Рейес победил Криса Вайдмана нокаутом в первом раунде (удары руками) на отметке 1:43.

Полулёгкий вес: Яир Родригес победил Джереми Стивенса единогласным решением судей (29-28).

Тяжёлый вес: Грег Харди — Бен Сосоли объявлен несостоявшимся.

Лёгкий вес: Джо Лоузон победил Джонатана Пирса техническим нокаутом в первом раунде (удары руками) на отметке 1:33.

Наилегчайший вес, женщины: Мэйси Барбер победила Джиллиан Робертсон техническим нокаутом в первом раунде (удары локтями и руками) на отметке 3:04.

Промежуточный вес до 188,5 фунтов: Даррен Стюарт победил Дерона Винна раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).