"Урал" на выезде одержал волевую победу над "Тамбовом"

Екатеринбургский "Урал" победил "Тамбов" в Саранске со счётом 2:1. Голами у команды Дмитрия Парфёнова отличились Владимир Ильин и Вараздат Ароян, а единственный мяч у тамбовчан забил Владимир Обухов с пенальти.
Теперь "Урал" с 17 очками поднимается на шестое место в турнирной таблице, а "Тамбов" остаётся на последнем с 8 очками.
Также сегодня в Москве "Спартак" с Тедеско будет противостоять "Рубину", а "Зенит" дома примет "Ростов".
РПЛ. 13-й тур
"Тамбов" — "Урал" — 1:2
Голы: Обухов 61' (1:0, пенальти), Ильин 73' (1:1), Ароян 76' (1:2)