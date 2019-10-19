"Салават" обыграл "Ак Барс" в "Зелёном дерби", не обошлось и без драки капитанов

Встреча принципиальных соперников прошла в Уфе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 3:1.

Уфимский "Салават Юлаев" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома со счётом 3:1 победил казанский "Ак Барс". "Зелёное дерби", как ещё называют болельщики противостояние этих двух команд, получилось горячим.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, однако скучным он не был. Хозяева вышли вперёд на первой минуте второго игрового отрезка, когда капитан уфимцев Линус Умарк зряче бросил из под защитника казанцев — 1:0.

Помимо заброшенной шайбы Умарк отметился дракой с капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым, устроив бой спустя пять минут после взятия ворот.

Подопечные Дмитрия Квартального отыгрались на восьмой минуте второго периода. Альберт Яруллин реализовал удаление уфимца Александра Бурмистрова — 1:1.

На 33-й минуте матча Уфа вновь повела в счёте. "Салавату" удалась хорошая позиционная атака, которую завершил Евгений Лисовец, — 2:1.

Хоккеисты "Ак Барса" во втором периоде перебросали своего соперника почти в три раза, однако им так и не удалось больше в этот вечер пробить Юху Метсолу. "Салават" сумел выстоять и отправить третью шайбу за считаные секунды до финальной сирены уже в пустые ворота казанцев.

3:1 — "Салават Юлаев" одерживает победу над принципиальным соперником и лидером Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат