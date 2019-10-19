Футболист молодёжки "Рубина" после игры со "Спартаком" попал в реанимацию

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Игрок Вячеслав Фомин во время матча получил сильный удар коленом в живот, но почувствовал себя плохо лишь в автобусе, когда команда уезжала со стадиона.

Игрок молодёжной сборной России и казанского "Рубина-м" Вячеслав Фомин попал в реанимацию. Во время игры он получил сильный удар в бок живота. После матча он сходил в душ и отправился в автобус к команде, где ему и стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У Фомина открылось внутреннее кровотечение, в результате чего он потерял около двух литров крови. Операцию ему сделали прямо в неотложке. Сейчас он находится в реанимации домодедовской больницы.

Желаем Вячеславу сил и скорейшего выздоровления!

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