Футболист молодёжки "Рубина" после игры со "Спартаком" попал в реанимацию

Игрок Вячеслав Фомин во время матча получил сильный удар коленом в живот, но почувствовал себя плохо лишь в автобусе, когда команда уезжала со стадиона.

Игрок молодёжной сборной России и казанского "Рубина-м" Вячеслав Фомин попал в реанимацию. Во время игры он получил сильный удар в бок живота. После матча он сходил в душ и отправился в автобус к команде, где ему и стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник @TeamRussia и @fcrk Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против @fcsm_youth, после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации 😨



Пожелаем Вячеславу скорейшего возвращения на поле 🙏 pic.twitter.com/TgvGHoZFbQ — «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) October 19, 2019

У Фомина открылось внутреннее кровотечение, в результате чего он потерял около двух литров крови. Операцию ему сделали прямо в неотложке. Сейчас он находится в реанимации домодедовской больницы.

Желаем Вячеславу сил и скорейшего выздоровления!