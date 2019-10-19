Тедеско — о дебюте в "Спартаке": Мы недовольны результатом

Новый главный тренер московской команды на пресс-конференции прокомментировал безголевую ничью в матче с "Рубином".

— Мы недовольны результатом. Хотели выиграть, это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У игроков горели глаза. Но, к сожалению, у нас не получилось выиграть, — отметил Доменико Тедеско. — Мы позволили сопернику владеть мячом и создавать моменты. Как только стали прессинговать, стало больше моментов. В концовке матча на поле пять игроков атакующего плана, мы сделали всё для победы, но, увы, не получилось.

Также Тедеско объяснил, почему перенёс скамейку запасных поближе к фанатскому сектору.

— Хотелось сидеть поближе к нашим болельщикам и чувствовать их эмоции. Ещё одна причина — это находиться подальше от помощника судьи, чтобы на эмоциях ничего лишнего не крикнуть, — пояснил он.

Напомним, что "Спартак" сыграл дома с "Рубином" вничью — 0:0.