Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Ростов"

Главный матч 13-го тура состоялся в Санкт-Петербурге при 58 с лишним тысячах болельщиков. И хозяева поля своих фанатов не подвели — 6:1.

Два лидера чемпионата России — "Зенит" и "Ростов" встретились в Санкт-Петербурге. И лучшими на поле были действующие чемпионы страны, которые просто не оставили гостям ни одного шанса, — 6:1. Счёт на 14-й минуте был открыт благодаря пенальти. Заработал его и реализовал капитан сборной России Артём Дзюба.

Спустя всего шесть минут Дзюба оформляет дубль — 2:0.

В концовке первого тайма Сердар Азмун с передачи всё того же Дзюбы сделал счёт разгромным — 3:0.

Во втором тайме "Зенит" продолжил забивать. На 61-й минуте защитник Вячеслав Караваев забил четвёртый гол. Помог ему опять же Дзюба.

За 10 минут до конца основного времени Артём Дзюба вновь заработал пенальти. Правда, реализовал 11-метровый только со второй попытки. Голкипер "Ростова" Егор Бабурин поймал мяч, но вышел за линию, что не разрешено правилами. Вторая попытка Артёму далась без проблем — 5:0.

Практически следом судья Сергей Карасёв назначил пенальти уже в ворота "Зенита". Роман Ерёменко уверенно пробил по воротам Михаила Кержакова — 5:1.

Но уже в компенсированное арбитром время Вильмар Барриос забил шестой гол — 6:1.

Теперь сине-бело-голубые вместе с "Локомотивом" лидируют в турнирной таблице с 29 очками. Подопечные Валерия Карпина с 26 очками располагаются следом.

РПЛ. 13-й тур

"Зенит" — "Ростов" — 6:1

Голы: Дзюба 14' (1:0, пенальти), Дзюба 20' (2:0), Азмун 44' (3:0), Караваев 61' (4:0), Дзюба 80' (5:0, пенальти), Ерёменко 83' (5:1, пенальти), Барриос 90+2 (6:1)