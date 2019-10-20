15-летняя российская фигуристка разгромила всех на первом взрослом Гран-при

Первый этап Гран-при текущего сезона триумфально завершился для 15-летней Анны Щербаковой, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В короткой программе она стала лишь четвёртой, потому что допустила редчайшую (и, по собственному признанию, глупую) ошибку —падение на дорожке шагов.
Однако в произвольной Щербакова провела настоящий мастер-класс для более опытных соперниц. Подопечная Этери Тутберидзе впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно.
Great comeback from Anna Shcherbakova 🇷🇺 as she jumped high to reach the top of the podium.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019
#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl
Кроме того, Щербакова удивила американскую публику ещё и фишкой своей программы со сменой платья прямо во время проката.
👗 Superb jumps and skating skills but this...simply Anna— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019
🔗 https://t.co/EtFjiFr7cH
#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/Xct6LamguM
— После каскада с четверным лутцем было небольшое облегчение, но, конечно, я должна была бороться за каждый элемент до конца. И только когда я встала в финальную позу, тогда ощутила радость. Смена платья — это идея моего тренера. Я рада, что всем нравится. Мне самой нравится, что, когда я меняю платье, зрители кричат: "Вау!" — прокомментировала фигуристка свой прокат на этапе Гран-при в США.
В произвольной программе 15-летняя фигуристка оторвалась от соперниц на 20 с лишним баллов, что позволило ей ворваться на первую строчку и в итоговом протоколе. На втором месте осталась американка Бреди Теннел. Третьей стала ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Лас-Вегас, США
Женщины
Итоговое положение
- Анна Щербакова (Россия) — 227,76
- Брэди Теннелл (США) — 216,14
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 205,97
- Каори Сакамото (Япония) — 202,47
- Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,50
- Вакаба Хигучи (Япония) — 181,32
- Эмбер Гленн (США) — 169,63
- Карен Чен (США) — 165,67
- И Кристи Лен (Гонконг) — 163,68
- Вероника Малле (Канада) — 161,75
- Станислава Константинова (Россия) — 143,39
- Мако Ямашита (Япония) — 142,40