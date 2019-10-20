15-летняя российская фигуристка разгромила всех на первом взрослом Гран-при

Анна Щербакова стала первой фигуристкой, которой удалось чисто исполнить два четверных лутца на международном старте.

Первый этап Гран-при текущего сезона триумфально завершился для 15-летней Анны Щербаковой, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В короткой программе она стала лишь четвёртой, потому что допустила редчайшую (и, по собственному признанию, глупую) ошибку —падение на дорожке шагов.

Однако в произвольной Щербакова провела настоящий мастер-класс для более опытных соперниц. Подопечная Этери Тутберидзе впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно.

Great comeback from Anna Shcherbakova 🇷🇺 as she jumped high to reach the top of the podium.



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019

Кроме того, Щербакова удивила американскую публику ещё и фишкой своей программы со сменой платья прямо во время проката.

— После каскада с четверным лутцем было небольшое облегчение, но, конечно, я должна была бороться за каждый элемент до конца. И только когда я встала в финальную позу, тогда ощутила радость. Смена платья — это идея моего тренера. Я рада, что всем нравится. Мне самой нравится, что, когда я меняю платье, зрители кричат: "Вау!" — прокомментировала фигуристка свой прокат на этапе Гран-при в США.

В произвольной программе 15-летняя фигуристка оторвалась от соперниц на 20 с лишним баллов, что позволило ей ворваться на первую строчку и в итоговом протоколе. На втором месте осталась американка Бреди Теннел. Третьей стала ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Женщины

Итоговое положение