Месть не удалась. Нокаутер Багаутинов не смог поквитаться за избиение брата

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-3-0) завоевал пояс чемпиона FNG 31 августа 2018 года на родной земле, выиграв по итогам пяти раундов боя у на тот момент непобеждённого Тагира Уланбекова. Как отмечал Лайф ранее, сразу же по итогам поединка тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов назвал судейское решение беспределом.
Спустя больше года Абдулманап Нурмагомедов вновь сталкивается с Жалгасом. Один из самых известных тренеров ММА в мире не является наставником Багаутинова, но, по словам самого Нурмагомедова, он будет находиться в момент поединка в углу Али, тем самым выразив солидарность дагестанцу и дань уважения его заслугам в смешанных единоборствах. Абдулманап Магомедович своё слово сдержал, подходя каждый раз во время перерыва к Нокаутеру. Но Багаутинову подсказки самого трендового тренера не помогли...
В первом раунде Али и Жалгас не стали включать быстрых оборотов, осторожно прощупывая друг друга. Наверное, этот раунд остался за дагестанским бойцом, сумевшим перевести оппонента в партер.
Во второй пятиминутке Жако уже увереннее стал останавливать попытки Али провести тейкдауны, при этом очень жёстко попадая в стойке. В том числе и прекрасно исполненным правым хай-киком.
В третьем раунде Жумагулов немного сбавил обороты, позволив Нокаутеру работать первым номером. Но даже на контратаках казахстанский боец попадал чаще претендента. В конце пятиминутки Али мог завершить дело удушающим приёмом, но не хватило времени.
В предпоследнем раунде чемпион FNG смог заставить Багаутинова играть по своим правилам, затащив его в "зарубу" на ближней и дальней дистанции. Жако гораздо чаще попадал по противнику, а некоторые удары и вовсе казались нокаутирующими, но россиянин стоял...
Финальная пятиминутка стала логичным продолжением четвёртого раунда. Жумагулов продолжил гнуть свою линию в попытках яростного размена, а Али старался обыграть оппонента на классе, проваливая на дистанции и входя в клинч.
По мнению судей, пятый раунд стал в этом поединке определяющим, ведь перед его началом счёт был 2-2. Финальный отрезок был оценён как ничейный, но в силу того, что Жалгас Жумагулов — действующий чемпион, победа досталась ему! С чем, естественно, Багаутинов оказался не согласен... Жалгас Жумагулов отстоял свой пояс чемпиона в принципиальнейшем поединке против экс-чемпиона UFC, тем самым выиграв в рамках своей карьеры сразу у двух братьев Багаутиновых.
По словам президента Fight Nights Global Камила Гаджиева, после этого поединка Жако получает право перейти в UFC. Желаем ему удачи в американском промоушене!
А увидим ли мы в клетке Али? По мнению Гаджиева, это решение должен принять сам боец, который, по словам президента, "слишком осторожно дерётся в последнее время".
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Коротко о прошедшем вчера поединке Багаутинов - Жумагулов! Первое! В решении нет ничего, что задевает национальность болельщиков - и Россия , и Казахстан могут гордиться своими бойцами, Али и Жалгас сделали в бою очень много! Поэтому прошу фанатов избегать «националистических высказываний» Второе. Кто был сильнее? Будь я судьей , поставил бы 48-47 в пользу Али. Но сколько людей , столько и мнений , возможно и я предвзят как давний друг и болельщик Али. При этом не могу не согласится с мнением многих о том, что Али как претендент должен был сделать больше в этом бою! Третье. Обвинения в сторону организации я не принимаю, бой обслуживали судьи из разных стран, бойцы были поставлены в абсолютно равные условия во всех смыслах. Всем удачи!
В ко-мейн-ивенте экс-чемпион FNG в наилегчайшем весе Вартан Асатрян в очень непростом поединке против бразильского мастера BJJ Раймиссона Бруно смог одержать неоднозначную победу, тем самым закрыв своё поражение Багаутинову.
Возможно, мы увидим реванш Али и Вартана, но, как отметил Камил Гаджиев, бойцы для этого должны что-то сделать. "Огня между ними пока нет".
FIGHT NIGHTS GLOBAL 95
19 октября, Сочи
Результаты турнира
- 56,7 кг. Титульный бой. Жалгас Жумагулов vs Али Багаутинов: победа Жумагулов (раздельное решение судей).
- 56,7 кг. Вартан Асатрян vs Раймиссон Бруно: победа Асатрян (раздельное решение судей).
- 93,0 кг. Султан Муртазалиев vs Антон Винников: победа Муртазалиев (единогласное решение судей).
- 83,9 кг. Давид Бархадурян vs Еркинбек Инжель: победа Бархадурян (КО, 0:13 3 р.).
- 93,0 кг. Артур Алискеров vs Александр Лягайло: победа Алискеров (ТКО, 3:03 1 р.).
- 73,0 кг. Шамиль Амиров vs Арсен Батыров: победа Амиров (ТКО, 3:59 2р.).
- 65,8 кг. Сергей Клюев vs Павел Климов: победа Клюев (удушающий приём, 1:09 1 р.).
- 65,8 кг. Нурбек Кабдрахманов vs Фёдор Бабич: победа Кабдрахманов (удушающий приём, 2:53 2 р.).
- 56,7 кг. Арен Акопян vs Магомед Камалов: победа Акопян (единогласное решение судей).
- 77,1 кг. Энри Агрба vs Ислам Картыков: победа Картыков (ТКО, 4:22 2 р.).