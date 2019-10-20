Месть не удалась. Нокаутер Багаутинов не смог поквитаться за избиение брата

19 октября в Сочи прошёл юбилейный турнир промоутерской компании Fight Nights Global, который возглавили два любопытных поединка в наилегчайшей весовой категории. Жалгас Жумагулов совершил сенсацию, а любимец краснодарской и армянской публики Вартан Асатрян был близок к поражению с малоизвестным в России бразильцем.

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-3-0) завоевал пояс чемпиона FNG 31 августа 2018 года на родной земле, выиграв по итогам пяти раундов боя у на тот момент непобеждённого Тагира Уланбекова. Как отмечал Лайф ранее, сразу же по итогам поединка тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов назвал судейское решение беспределом.

Спустя больше года Абдулманап Нурмагомедов вновь сталкивается с Жалгасом. Один из самых известных тренеров ММА в мире не является наставником Багаутинова, но, по словам самого Нурмагомедова, он будет находиться в момент поединка в углу Али, тем самым выразив солидарность дагестанцу и дань уважения его заслугам в смешанных единоборствах. Абдулманап Магомедович своё слово сдержал, подходя каждый раз во время перерыва к Нокаутеру. Но Багаутинову подсказки самого трендового тренера не помогли...

В первом раунде Али и Жалгас не стали включать быстрых оборотов, осторожно прощупывая друг друга. Наверное, этот раунд остался за дагестанским бойцом, сумевшим перевести оппонента в партер.

Во второй пятиминутке Жако уже увереннее стал останавливать попытки Али провести тейкдауны, при этом очень жёстко попадая в стойке. В том числе и прекрасно исполненным правым хай-киком.

В третьем раунде Жумагулов немного сбавил обороты, позволив Нокаутеру работать первым номером. Но даже на контратаках казахстанский боец попадал чаще претендента. В конце пятиминутки Али мог завершить дело удушающим приёмом, но не хватило времени.

В предпоследнем раунде чемпион FNG смог заставить Багаутинова играть по своим правилам, затащив его в "зарубу" на ближней и дальней дистанции. Жако гораздо чаще попадал по противнику, а некоторые удары и вовсе казались нокаутирующими, но россиянин стоял...

Финальная пятиминутка стала логичным продолжением четвёртого раунда. Жумагулов продолжил гнуть свою линию в попытках яростного размена, а Али старался обыграть оппонента на классе, проваливая на дистанции и входя в клинч.

По мнению судей, пятый раунд стал в этом поединке определяющим, ведь перед его началом счёт был 2-2. Финальный отрезок был оценён как ничейный, но в силу того, что Жалгас Жумагулов — действующий чемпион, победа досталась ему! С чем, естественно, Багаутинов оказался не согласен... Жалгас Жумагулов отстоял свой пояс чемпиона в принципиальнейшем поединке против экс-чемпиона UFC, тем самым выиграв в рамках своей карьеры сразу у двух братьев Багаутиновых.

По словам президента Fight Nights Global Камила Гаджиева, после этого поединка Жако получает право перейти в UFC. Желаем ему удачи в американском промоушене!

А увидим ли мы в клетке Али? По мнению Гаджиева, это решение должен принять сам боец, который, по словам президента, "слишком осторожно дерётся в последнее время".

В ко-мейн-ивенте экс-чемпион FNG в наилегчайшем весе Вартан Асатрян в очень непростом поединке против бразильского мастера BJJ Раймиссона Бруно смог одержать неоднозначную победу, тем самым закрыв своё поражение Багаутинову.

Возможно, мы увидим реванш Али и Вартана, но, как отметил Камил Гаджиев, бойцы для этого должны что-то сделать. "Огня между ними пока нет".

FIGHT NIGHTS GLOBAL 95

19 октября, Сочи

Результаты турнира