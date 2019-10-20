Гол Ковальчука помог "Лос-Анджелесу" победить "Калгари"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" на своём льду со счётом 4:1 обыграл "Калгари Флэймз". Одну из шайб "королей" забросил российский форвард Илья Ковальчук. При счёте 3:0 в середине второго периода Илья реализовал удаление защитника "огоньков" Трэвиса Хамоника.
It's almost as if they drew it up like that 😏#GoKingsGo | #HNILA pic.twitter.com/CaDPBPF7eC— LA Kings (@LAKings) October 20, 2019
Помимо Ковальчука в составе "Лос-Анджелеса" голами отметились Тайлер Тоффоли (2'), Джефф Картер (21') и Анже Копитар (26'). Единственную шайбу в составе "Калгари" оформил швед Микаэль Баклунд, под занавес матча реализовавший буллит.
Для Ильи Ковальчука этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Россиянин принял участие во всех восьми играх "королей" в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков за результативность.
НХЛ. Регулярный чемпионат
- "Лос-Анджелес Кингз" — "Калгари Флэймз" — 4:1.
- "Аризона Койотс" — "Оттава Сенаторз" — 5:2.
- "Коламбус Блю Джекетс" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 2:3 ОТ.
- "Питтсбург Пингвинз" — "Вегас Голден Найтс" — 0:3.
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Колорадо Эвеланш" — 2:6.
- "Торонто Мейпл Лифс" — "Бостон Брюинз" — 4:3 ОТ.
- "Филадельфия Флайерз" — "Даллас Старз" — 1:4.
- "Нэшвилл Предаторз" — "Флорида Пантерз" — 2:3 Б.
- "Сан-Хосе Шаркс" — "Баффало Сейбрз" — 3:4.