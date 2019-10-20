Гол Ковальчука помог "Лос-Анджелесу" победить "Калгари"

Российский форвард забросил третью шайбу в сезоне, набрав за восемь игр семь очков.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" на своём льду со счётом 4:1 обыграл "Калгари Флэймз". Одну из шайб "королей" забросил российский форвард Илья Ковальчук. При счёте 3:0 в середине второго периода Илья реализовал удаление защитника "огоньков" Трэвиса Хамоника.

It's almost as if they drew it up like that 😏#GoKingsGo | #HNILA pic.twitter.com/CaDPBPF7eC — LA Kings (@LAKings) October 20, 2019

Помимо Ковальчука в составе "Лос-Анджелеса" голами отметились Тайлер Тоффоли (2'), Джефф Картер (21') и Анже Копитар (26'). Единственную шайбу в составе "Калгари" оформил швед Микаэль Баклунд, под занавес матча реализовавший буллит.

Для Ильи Ковальчука этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Россиянин принял участие во всех восьми играх "королей" в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков за результативность.

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