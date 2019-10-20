Гол Ковальчука помог "Лос-Анджелесу" победить "Калгари"

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Фото © Twitter / LA Kings

Российский форвард забросил третью шайбу в сезоне, набрав за восемь игр семь очков.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" на своём льду со счётом 4:1 обыграл "Калгари Флэймз". Одну из шайб "королей" забросил российский форвард Илья Ковальчук. При счёте 3:0 в середине второго периода Илья реализовал удаление защитника "огоньков" Трэвиса Хамоника.

Помимо Ковальчука в составе "Лос-Анджелеса" голами отметились Тайлер Тоффоли (2'), Джефф Картер (21') и Анже Копитар (26'). Единственную шайбу в составе "Калгари" оформил швед Микаэль Баклунд, под занавес матча реализовавший буллит.

Для Ильи Ковальчука этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Россиянин принял участие во всех восьми играх "королей" в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков за результативность.

НХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Лос-Анджелес Кингз" — "Калгари Флэймз" — 4:1.
  • "Аризона Койотс" — "Оттава Сенаторз" — 5:2.
  • "Коламбус Блю Джекетс" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 2:3 ОТ.
  • "Питтсбург Пингвинз" — "Вегас Голден Найтс" — 0:3.
  • "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Колорадо Эвеланш" — 2:6.
  • "Торонто Мейпл Лифс" — "Бостон Брюинз" — 4:3 ОТ.
  • "Филадельфия Флайерз" — "Даллас Старз" — 1:4.
  • "Нэшвилл Предаторз" — "Флорида Пантерз" — 2:3 Б.
  • "Сан-Хосе Шаркс" — "Баффало Сейбрз" — 3:4.
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