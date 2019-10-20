Вратарь "Оренбурга" вышел на поле в чёрной кепке в честь 90-летия Яшина

2

День рождения легендарного советского голкипера будет праздноваться в грядущий вторник.

В матче "Оренбург" — "Крылья Советов" отдали дань памяти великому советскому вратарю Льву Яшину. Голкипер оренбургской команды Андрей Климович вышел на поле в чёрном свитере и такой же кепке. Яшин постоянно играл именно в такой вратарской форме, за что получил прозвища Чёрный паук и Чёрная пантера.

Лев Яшин родился 22 октября 1929 года, в грядущий вторник ему бы исполнилось 90 лет. Великий советский футболист до сих пор остаётся единственным голкипером за всю историю футбола, который сумел получить "Золотой мяч".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×