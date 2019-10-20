Матч РПЛ закончился массовой дракой футболистов, тренеров и фанатов

После попадания мяча в руку футболисту "Крыльев Советов" на поле началась потасовка.

Матч РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершился массовой дракой, в которой принимали участие не только футболисты и члены тренерского штаба, но и прорвавшиеся к полю болельщики. Уже в добавленное время мяч в штрафной площади "Крыльев" угодил в руку игроку самарской команды, что вызвало негодование игроков "Оренбурга".

На него жёстким толчком соперника ответил Александр Анюков, из-за чего на бровке завязалась потасовка. По её итогам Анюков, а также оба главных тренера — Миодраг Божович и Владимир Федотов — были удалены с поля. Божович при этом ещё и начал показывать победные жесты в адрес самарской публики, за что его может ждать дополнительное наказание.

Игра же завершилась со счётом 1:0 в пользу "Крыльев Советов". Единственный мяч дальним ударом забил Паул Антон на 18-й минуте встречи.

"Крылья" взлетели на шестую строчку в таблице РПЛ, "Оренбург" занимает 12-е место.

РПЛ, 13-й тур.

"Оренбург" — "Крылья Советов" — 0:1.

Гол: 18' Антон (0:1).

Удаления: 93' Анюков, Божович, ("Крылья Советов"), Федотов ("Оренбург").