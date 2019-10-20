"Спартак" во второй раз в сезоне обыграл СКА

Столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ во второй раз в нынешнем сезоне встретился с питерским СКА. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась победой красно-белых со счётом 3:2.
Гости первыми открыли счёт. На десятой минуте первого периода Мартиньш Карсумс перехватил у армейцев шайбу в средней зоне и он же отправил её в ворота Магнуса Хеллберга — 0:1.
Спустя пять минут спартаковцы увеличили своё преимущество благодаря броску в касание Анатолия Никонцева — 0:2.
На первый перерыв команды ушли при счёте 1:2 : защитник СКА Ярослав Дыбленко после отличного прохода и такого же паса Дмитрия Кагарлицкого сократил отставание хозяев льда.
На старте второй двадцатиминутки Анатолий Никонцев оформляет дубль, вернув "Спартаку" преимущество в две шайбы — 1:3.
В оставшиеся два периода хоккеисты из Санкт-Петербурга пытались исправить ситуацию на площадке, однако смогли пробить Юлиуса Гудачека только один раз, когда до окончания основного времени матча оставалось чуть больше минуты: Сергей Плотников протолкнул шайбу с пятака в ворота гостей.
3:2 — "Спартак" прерывает серию из трёх поражений и одерживает вторую гостевую победу над питерским коллективом в текущем регулярном чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- СКА (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва) — 2:3 (1:2; 0:1; 1:0)
- "Металлург" (Магнитогорск) — "Авангард" (Омск) — 3:0 (2:0; 0:0; 1:0)
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Витязь" (Подольск) — 3:2 ОТ (1:1; 1:0; 0:1; 1:0)
- "Динамо" (Рига) — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)