"Спартак" во второй раз в сезоне обыграл СКА

Подопечные Олега Знарка в Санкт-Петербурге добились непростой победы благодаря дублю Анатолия Никонцева.

Столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ во второй раз в нынешнем сезоне встретился с питерским СКА. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Гости первыми открыли счёт. На десятой минуте первого периода Мартиньш Карсумс перехватил у армейцев шайбу в средней зоне и он же отправил её в ворота Магнуса Хеллберга — 0:1.

Спустя пять минут спартаковцы увеличили своё преимущество благодаря броску в касание Анатолия Никонцева — 0:2.

На первый перерыв команды ушли при счёте 1:2 : защитник СКА Ярослав Дыбленко после отличного прохода и такого же паса Дмитрия Кагарлицкого сократил отставание хозяев льда.

На старте второй двадцатиминутки Анатолий Никонцев оформляет дубль, вернув "Спартаку" преимущество в две шайбы — 1:3.

В оставшиеся два периода хоккеисты из Санкт-Петербурга пытались исправить ситуацию на площадке, однако смогли пробить Юлиуса Гудачека только один раз, когда до окончания основного времени матча оставалось чуть больше минуты: Сергей Плотников протолкнул шайбу с пятака в ворота гостей.

3:2 — "Спартак" прерывает серию из трёх поражений и одерживает вторую гостевую победу над питерским коллективом в текущем регулярном чемпионате.

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