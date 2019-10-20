Москва французу не отдана! Теннисист Рублёв в день рождения взял Кубок Кремля

Российский спортсмен в финальном матче в двух сетах разделался с французом Адрианом Маннарино.

В Москве завершился юбилейный, 30-й розыгрыш Кубка Кремля по теннису. Как и год назад, самый престижный российский турнир выиграл местный теннисист. В прошлом году триумфатором стал Карен Хачанов, однако в этом розыгрыше восьмая ракетка мира сложила свои полномочия в четвертьфинале турнира.

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Надежды многих российских болельщиков были связаны с главным теннисным героем этого сезона Даниилом Медведевым, который выдал суперсерию из шести финалов подряд. Однако лучший российский теннисист был вынужден сняться с турнира из-за напряжённого графика.

В отсутствие двух главных теннисных звёзд страны отдуваться за всех пришлось их более юному коллеге Андрею Рублёву. И 21-летний спортсмен блестяще справился с этой задачей. Он уверенно прошёл всю сетку турнира и добрался до финала, где ему противостоял француз Адриан Маннарино — тот самый, который бился в решающем матче с Кареном Хачановым год назад.

В первом сете завязалась серьёзная борьба, победителем из которой вышел Рублёв — 6:4. А во втором сете выяснилось, что запала у француза не осталось: он не смог взять у хозяина корта ни одного гейма.

6:0, 6:4 — Андрей Рублёв впервые выигрывает домашний турнир, да ещё и делая это в день своего рождения.

Что может быть круче, чем выиграть домашний турнир в свой день рождения?!



Андрей Рублёв – обладатель Кубка Кремля 2019 года. pic.twitter.com/XRS66attAy — Life | Спорт (@sport_lf) October 20, 2019

Андрей Рублёв выиграл свой второй титул в карьере, первый за полтора года и первый — на домашнем турнире. Теперь он станет 22-й ракеткой мира, что для него является личным рекордом.

Как и год назад, Кубок Кремля остаётся в Москве. По крайней мере, в мужском турнире.

Все хотят автограф чемпиона pic.twitter.com/wmAkRjbVt8 — Life | Спорт (@sport_lf) October 20, 2019

В женском же получилось иначе. Прошлогодняя победительница Дарья Касаткина в этом году рано сошла с дистанции, а Анастасия Павлюченкова, добравшаяся до финала, не смогла победить швейцарку Белинду Бенчич.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

14 — 20 октября 2019

ATP 250

Призовой фонд — 840 130 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Андрей Рублёв (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:0

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Павлюченкова (Россия) 3:6,6:1,6:1