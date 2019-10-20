"Динамо" не сумело победно отметить день рождения Яшина

Бело-голубые вели в игре против "Краснодара", но удержать победу и завоевать три очка не сумели.

Матч против "Краснодара" проходил для "Динамо" в праздничной атмосфере. 22 октября отмечается день рождения великого советского голкипера Льва Яшина, который всю карьеру провёл в стане бело-голубых. Перед игрой нынешний вратарь клуба Антон Шунин появился на поле в облачении великого "чёрного паука": кепке и чёрном свитере с буквой "Д" на груди.

Праздничный антураж помог "Динамо" здорово начать матч против одного из лидеров РПЛ: Григорий Морозов открыл счёт уже на третьей минуте встречи. Однако Александр Мартынович спустя полчаса восстановил паритет — 1:1.

С таким счётом встреча и закончилась. "Краснодар" потерял очки и позволил "Локомотиву" и "Зениту" немного уйти вперёд. А "Динамо" продолжает оседать на дне турнирной таблицы: бело-голубые не могут выиграть в шести матчах РПЛ подряд и идут на 15-м месте.

РПЛ, 13-й тур.

"Динамо" — "Краснодар" — 1:1.

Голы: Морозов 3' (1:0), Мартынович 35' (1:1).