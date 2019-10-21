Овечкин в матче с "Чикаго" забросил шестую шайбу в сезоне

"Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:3 нанёс поражение "Чикаго Блэкхокс". В составе победителей свою шестую шайбу в текущей регулярке забросил капитан "столичных" Александр Овечкин, набрав десятое очко за результативность. Россиянин на старте заключительной двадцатиминутки увеличил преимущество "Вашингтона" — 3:1.
OVI 👏 FROM 👏 HIS 👏OFFICE #Caps 3 - Blackhawks 1 #ALLCAPS #CapsHawks pic.twitter.com/vt4szrsxLW— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 21, 2019
Голами в составе гостей также отметились Ти Джей Оши (10'), Ник Дауд (30'), Том Уилсон (52') и Ларс Эллер (в пустые ворота). У "Чикаго" отличились Дрейк Каггиула (29'), Доминик Кубалик (47'), Патрик Кейн (50'). Российские игроки "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.
Для "Вашингтона" эта победа стала третьей подряд, которая позволила команде с 14 очками закрепиться на втором месте в Восточной конференции. "Чикаго" идёт 13-м на Западе, набрав после шести проведённых игр пять баллов.
- НХЛ. Регулярный чемпионат
- "Чикаго Блэкхокс" — "Вашингтон Кэпиталз" — 3:5 (0:1; 1:1; 2:3).
- "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Ванкувер Кэнакс" — 2:3 (0:3; 1:0; 1:0).
- "Миннесота Уайлд" — "Монреаль Канадиенс" — 4:3 (1:0; 1:2; 2:1).
- "Виннипег Джетс" — "Эдмонтон Ойлерз" — 1:0 Б (0:0; 0:0; 0:0; 2:0).
- "Анахайм Дакс" — "Калгари Флэймз" — 1:2 (0:0; 1:1; 0:1).