Овечкин в матче с "Чикаго" забросил шестую шайбу в сезоне

"Столичные" сумели одержать третью подряд победу, обыграв в выездной игре "ястребов".

"Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:3 нанёс поражение "Чикаго Блэкхокс". В составе победителей свою шестую шайбу в текущей регулярке забросил капитан "столичных" Александр Овечкин, набрав десятое очко за результативность. Россиянин на старте заключительной двадцатиминутки увеличил преимущество "Вашингтона" — 3:1.

Голами в составе гостей также отметились Ти Джей Оши (10'), Ник Дауд (30'), Том Уилсон (52') и Ларс Эллер (в пустые ворота). У "Чикаго" отличились Дрейк Каггиула (29'), Доминик Кубалик (47'), Патрик Кейн (50'). Российские игроки "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

Для "Вашингтона" эта победа стала третьей подряд, которая позволила команде с 14 очками закрепиться на втором месте в Восточной конференции. "Чикаго" идёт 13-м на Западе, набрав после шести проведённых игр пять баллов.