Массовая драка, новая отставка и чествование Яшина. Главное в нашем футболе

13-й тур Российской премьер-лиги оказался богат на события. Мы увидели дебюты двух главных тренеров в московских командах, но также и новую отставку. Что ещё было интересного в чемпионате страны — читайте в нашем материале.

Все результаты 13-го тура

"Ахмат" — "Локомотив" — 0:2

"Тамбов" — "Урал" — 1:2

"Спартак" — "Рубин" — 0:0

"Зенит" — "Ростов" — 6:1

"Оренбург" — "Крылья Советов" — 0:1

"Уфа" — ЦСКА — 1:1

"Арсенал" — "Сочи" — 1:1

"Динамо" — "Краснодар" — 1:1

Пятая подряд победа "Локо"

Подопечные Юрия Сёмина одержали пятую подряд победу в чемпионате страны. На этот раз железнодорожники обыграли на выезде грозненский "Ахмат". Впереди у "Локо" — сложный выезд в Турин, где игроки будут противостоять "Ювентусу" во главе с Криштиану Роналду. Желаем московской команде удачи!

Дебюты Тедеско и Новикова

В этом туре дебютировали на посту главного тренера сразу два молодых специалиста — это 34-летний Доменико Тедеско в "Спартаке" и 38-летний Кирилл Новиков в "Динамо".

Красно-белые дома принимали казанский "Рубин", но забить голы подопечные Тедеско не смогли. Однако они и не пропустили. Встреча завершилась безголевой ничьей. Пока что проблемы у "Спартака" остаются. Посмотрим, как будет развиваться команда дальше, ведь иностранный специалист только-только приступил к своей работе.

В другой столичной команде — "Динамо" — дебютный матч исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова получился более ярким. Бело-голубые впервые играли по схеме с тремя защитниками. Команде удалось забить быстрый гол, но "Краснодар" всё же сравнял счет.

Во втором тайме динамовцы имели много моментов, но, как и прежде, их подвела реализация. Как итог — 1:1.

Памяти Льва Яшина

Этот тур был посвящён 90-летнему юбилею легенды нашего футбола Льва Ивановича Яшина. Перед игрой "Динамо" — "Краснодар" голкиперы Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли в таких же кепках и майках, как у Яшина, а игроки надели футболки с его портретом.

Феерия Дзюбы

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Действия капитана сборной России помогли разгромить ещё одного лидера чемпионата — "Ростов" со счётом 6:1. Не обошлось и без судейских скандалов, но в целом петербуржцы заслуженно выиграли эту встречу.

А вот что произошло с подопечными Валерия Карпина — большой вопрос. Все ждали битву на поле двух ярких лидеров.

Массовая драка

Запомнился этот тур и массовой дракой, которая произошла в матче "Оренбурга" и "Крыльев Советов". Участие в ней приняли не только футболисты, но также тренерские штабы и фанаты.

Что ещё было интересного?

Вратарь сборной России и "Сочи" Сослан Джанаев отбил в матче с "Арсеналом" два из трёх пенальти.

После проигрыша "Тамбова" в Саранске "Уралу" главный тренер Александр Григорян подал в отставку.

"Уфа" продолжает активно набирать обороты. На этот раз она сыграла дома вничью с ЦСКА (1:1).

Турнирная таблица после 13 туров