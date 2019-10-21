Массовая драка, новая отставка и чествование Яшина. Главное в нашем футболе

Все результаты 13-го тура
"Оренбург" — "Крылья Советов" — 0:1
Пятая подряд победа "Локо"
Подопечные Юрия Сёмина одержали пятую подряд победу в чемпионате страны. На этот раз железнодорожники обыграли на выезде грозненский "Ахмат". Впереди у "Локо" — сложный выезд в Турин, где игроки будут противостоять "Ювентусу" во главе с Криштиану Роналду. Желаем московской команде удачи!
Дебюты Тедеско и Новикова
В этом туре дебютировали на посту главного тренера сразу два молодых специалиста — это 34-летний Доменико Тедеско в "Спартаке" и 38-летний Кирилл Новиков в "Динамо".
Красно-белые дома принимали казанский "Рубин", но забить голы подопечные Тедеско не смогли. Однако они и не пропустили. Встреча завершилась безголевой ничьей. Пока что проблемы у "Спартака" остаются. Посмотрим, как будет развиваться команда дальше, ведь иностранный специалист только-только приступил к своей работе.
В другой столичной команде — "Динамо" — дебютный матч исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова получился более ярким. Бело-голубые впервые играли по схеме с тремя защитниками. Команде удалось забить быстрый гол, но "Краснодар" всё же сравнял счет.
Во втором тайме динамовцы имели много моментов, но, как и прежде, их подвела реализация. Как итог — 1:1.
Памяти Льва Яшина
Этот тур был посвящён 90-летнему юбилею легенды нашего футбола Льва Ивановича Яшина. Перед игрой "Динамо" — "Краснодар" голкиперы Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли в таких же кепках и майках, как у Яшина, а игроки надели футболки с его портретом.
Феерия Дзюбы
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Действия капитана сборной России помогли разгромить ещё одного лидера чемпионата — "Ростов" со счётом 6:1. Не обошлось и без судейских скандалов, но в целом петербуржцы заслуженно выиграли эту встречу.
А вот что произошло с подопечными Валерия Карпина — большой вопрос. Все ждали битву на поле двух ярких лидеров.
Массовая драка
Запомнился этот тур и массовой дракой, которая произошла в матче "Оренбурга" и "Крыльев Советов". Участие в ней приняли не только футболисты, но также тренерские штабы и фанаты.
Что ещё было интересного?
- Вратарь сборной России и "Сочи" Сослан Джанаев отбил в матче с "Арсеналом" два из трёх пенальти.
- После проигрыша "Тамбова" в Саранске "Уралу" главный тренер Александр Григорян подал в отставку.
- "Уфа" продолжает активно набирать обороты. На этот раз она сыграла дома вничью с ЦСКА (1:1).
Турнирная таблица после 13 туров