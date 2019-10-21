Попавшего в реанимацию футболиста "Рубина" перевели в обычную палату

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Фото © Пресс-служба ФК "Рубин"

Игрок молодёжной команды из Казани получил сильный удар в живот во время матча со "Спартаком", который привёл к внутреннему кровоизлиянию.

Пресс-служба "Рубина" сообщила, что футболист уже переведён из реанимации.

— Хорошие новости! Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения, — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что во время игры в Москве со "Спартаком" Фомин получил сильный удар в живот. В автобусе, когда команда уже уезжала со стадиона, ему стало плохо. Футболиста прооперировали в неотложке. Из-за того, что он потерял около двух литров крови, его поместили в реанимацию.

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