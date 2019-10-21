Попавшего в реанимацию футболиста "Рубина" перевели в обычную палату

Пресс-служба "Рубина" сообщила, что футболист уже переведён из реанимации.
— Хорошие новости! Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения, — говорится в сообщении клуба.
Хорошие новости! 🙏🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) October 21, 2019
Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения! https://t.co/6YiAdqq9kR
Напомним, что во время игры в Москве со "Спартаком" Фомин получил сильный удар в живот. В автобусе, когда команда уже уезжала со стадиона, ему стало плохо. Футболиста прооперировали в неотложке. Из-за того, что он потерял около двух литров крови, его поместили в реанимацию.