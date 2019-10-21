Моуринью может вернуться в "Реал"

Разговоры о смене тренера возобновились после первого поражения мадридцев в сезоне.

Босс мадридского "Реала" Флорентино Перес снова задумался о смене главного тренера команды. После того как "сливочные" уступили скромной "Мальорке", президент клуба позвонил Жозе Моуринью по поводу его возвращения в "Реал", сообщает El Chiringuito.

В настоящий момент "Реал" идёт на втором месте в Ла Лиге, уступая одно очко "Барселоне".

Моуринью тренировал "королевский клуб" с 2010 по 2013 годы, выиграв с ним чемпионат, кубок и суперкубок страны. После увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года португалец находится без работы в большом футболе.