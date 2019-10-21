Конор Макгрегор едет в Москву

Бывший чемпион UFC на этой неделе примет участие в пресс-конференции в российской столице.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит российскую столицу. Однако ирландец приедет не для того, чтобы устроить реванш с Хабибом Нурмагомедовым. У Макгрегора запланирована пресс-конференция букмекерской конторы, в которой он является амбассадором, сообщает RT.com.

Макгрегор встретится с журналистами 24 октября в центре Москвы. Свои дальнейшие планы ирландец держит в секрете.

Ранее Конор неоднократно намекал Хабибу на возможный реванш в Москве. Однако проведение повторного боя пока никто официально не подтверждал. В своём последнем пассаже Макгрегор обратился к Нурмагомедову на русском: "Увидимся в Москве, киска!"