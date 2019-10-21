15-летняя россиянка исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания

В рейтинге Анна Щербакова обошла свою же коллегу по команде Тутберидзе Александру Трусову.

Историческое выступление Анны Щербаковой на Skate America удивило весь мир фигурного катания. 15-летняя спортсменка не только с большим отрывом выиграла свой первый взрослый турнир, но и установила серьёзное достижение. Её каскад четверной лутц — тройной тулуп стал самым дорогим элементом в истории женского катания.

В рейтинге Щербакова опередила свою же коллегу по команде Этери Тутберидзе Александру Трусову, которая тоже исполняет четверные прыжки, но тулупы, а не лутцы, которые оцениваются не так щедро.

Great comeback from Anna Shcherbakova 🇷🇺 as she jumped high to reach the top of the podium.



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019

Напомним, что в произвольной программе Щербакова впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно. Это позволило ей занять первое место по сумме двух программ, хотя в короткой она допустила редкую ошибку — падение на дорожке шагов.