Слуцкий жжёт в Голландии, Черышев подводит "Валенсию". Как там наши в Европе?

В минувшие выходные в футбольной Европе произошло много чудес: "Ливерпуль" впервые не выиграл, "Реал" и вовсе проиграл, "Монако" продолжил возрождение, а "Витесс" Леонида Слуцкого поставил клубный рекорд. Лайф рассказывает о главных событиях в европейском футболе.

Слуцкий рвёт всех в Голландии, "Монако" побеждает без Головина

Леониду Слуцкому в "Витессе" удалось установить историческое достижение. Клуб из Арнема разгромил "Венло" (4:0), набрал 23 очка после десяти туров и расположился на третьем месте в таблице вслед за "Аяксом" и ПСВ. При этом с командой из Эйндховена у "Витесса" одинаковое количество очков, больше набрали только амстердамцы.

Так круто скромный провинциальный клуб ещё не стартовал никогда в истории. У Слуцкого есть реальный шанс привести Арнем даже не в Лигу Европы, а, возможно, в Лигу чемпионов.

Неплохо относительно кошмарного старта идут дела и у "Монако" Александра Головина. Монегаски одержали третью победу в последних четырёх матчах и поднялись на 14-е место. Сам Александр встречу с "Ренном" (3:2) пропускал из-за дисквалификации, но партнёры справились и без него.

Убойный дуэт купленных летом форвардов делает своё дело: Бен-Йеддер — лучший в лиге по голам, Слимани — по системе "гол+пас".

"Валенсия" Дениса Черышева в эти выходные играла ключевой матч испанского тура против мадридского "Атлетико". Россиянин появился на поле в стартовом составе и сыграл ключевую (но не положительную) роль в матче. Сначала за попадание мяча в руку Дениса в ворота "Валенсии" назначили пенальти, который реализовал Диего Коста. А затем сам Черышев из убойной позиции угодил в перекладину.

На счастье Дениса и всей "Валенсии", "летучим мышам" всё же удалось уйти от поражения: гол Даниэля Парехо со штрафного установил итоговый счёт встречи — 1:1.

Нельзя не упомянуть и вспышку из женского футбола: Надежда Карпова оформила дубль в матче за "Севилью"в игре с "Эспаньолом" (4:0). Один из голов получился особенно красивым: нападающая эстетски переправила мяч в ворота пяткой.

"Ювентус" перед матчем с "Локо" одержал трудную победу

Особенно пристальное внимание перед матчами Лиги чемпионов приковано к ближайшим соперникам российских клубов. "Ювентус", который завтра на своём поле примет "Локомотив", в выходные встречался с "Болоньей". Туринцы одержали сложную победу (2:1) благодаря голам Криштиану Роналду и Миралема Пьянича.

Но этой победы могло бы не случиться, если бы не 41-летний ветеран Джанлуиджи Буффон. Вернувшийся в родной клуб итальянец уже в компенсированное время совершил суперспасение, которое позволило "Ювентусу" заработать три очка в этом матче.

Благодаря Буффону "Ювентус" сохранил первую строчку в чемпионате Италии. Но "Интер", матч которого прервало приземление парашютиста, всё ещё сидит на хвосте.

Соперник "Зенита" "Лейпциг", который совсем недавно был лидером чемпионата Германии, в этот раз сыграл вничью с "Вольфсбургом" (1:1) и лишился шансов снова возглавить таблицу Бундеслиги. Впрочем, ситуация там вообще дико запутанная: первое и девятое место разделяет всего два очка, а лидировать продолжает мёнхенгладбахская "Боруссия".

МЮ остановил "Ливерпуль", "Мальорка" грохнула "Реал"

В Англии случилось историческое по меркам этого сезона событие. Наконец-то нашлась команда, которая сумела остановить победную поступь "Ливерпуля". Причём сделал это главный исторический соперник мерсисайдцев — "Манчестер Юнайтед". Дела у "красных дьяволов" сейчас идут ужасно, поскольку команда лишь на 13-м месте в таблице, но на "Ливерпуль" манкунианцы собраться сумели. Итог встречи — 1:1.

Несмотря на прервавшуюся победную серию, "Ливерпуль" продолжает лидировать в таблице АПЛ. Правда, преимущество над "Манчестер Сити" сократилось до шести очков.

А вот мадридский "Реал" и вовсе потерял первую строчку в турнирной таблице. "Королевский клуб" умудрился проиграть скромной "Мальорке" (0:1), чем мгновенно воспользовалась "Барселона", обогнавшая мадридцев.

Теперь именно каталонцы возглавляют таблицу, "Реал" идёт вторым, а на третьем месте продолжает сенсационно удерживаться "Гранада". "Валенсия" Дениса Черышева только десятая, но отставание от первого места не изменилось: всё те же шесть баллов.