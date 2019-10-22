Из-за курения ему ампутировали ногу, а позже он умер от рака. Факты о Льве Яшине

Начинал в хоккее
Яшин изначально был хоккеистом. Вместе с "Динамо" он стал обладателем Кубка СССР и бронзовым призёром чемпионата СССР
Фото © ТАСС / Юрий Моргулис
Чёрный паук
Яшина прозвали Чёрным пауком из-за того, что в сборной он играл в чёрных гетрах и свитере. В Европе же чаще он был Чёрной пантерой
Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Уткин Игорь
Обладатель "Золотого мяча"
Яшин — единственный в мире голкипер, удостоившийся "Золотого мяча"
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив
Достижения
- олимпийский чемпион 1956 года
- чемпион Европы 1960 года
- пятикратный чемпион СССР
- заслуженный мастер спорта СССР (1957)
Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Уткин Игорь
Заядлый курильщик
Яшин курил даже в перерывах матчей! Впоследствии из-за этого у него были большие проблемы с сосудами и появилась гангрена
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив
Ампутация ноги
В 1984 году Яшину ампутировали ногу из-за гангрены. Передвигаться ему помогали протез и трость
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив / Величкин Сергей
Умер от рака
Причиной смерти легендарного вратаря стал рак желудка. Похоронен он был на Ваганьковском кладбище
Фото © Соцсети
Стихи о легенде
Яшину свои стихи посвящали Высоцкий, Евтушенко и Рождественский. В России установлено много монументов и памятников в его честь
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив / Шандрин В.
Пеле: "Когда я играл, то восхищался Львом Яшиным — все знают его"
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив / Яковлев Александр
Касильяс: "Он находится на вершине списка самых великих вратарей в истории футбола. Это единственный голкипер с "Золотым мячом"
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив
Плетикоса: "Почему Яшин, в отличие от других вратарей, получил "Золотой мяч"? Это гений. Поэтому он и стал исключением из правил"
Фото © ИТАР-ТАСС/Архив