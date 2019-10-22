Из-за курения ему ампутировали ногу, а позже он умер от рака. Факты о Льве Яшине

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Фото © ИТАР-ТАСС/Архив

Сегодня, 22 октября, весь футбольный мир отмечает 90 лет со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина. Лайф вспоминает факты из жизни нашего гения.

Начинал в хоккее

Яшин изначально был хоккеистом. Вместе с "Динамо" он стал обладателем Кубка СССР и бронзовым призёром чемпионата СССР

Фото © ТАСС / Юрий Моргулис

Чёрный паук

Яшина прозвали Чёрным пауком из-за того, что в сборной он играл в чёрных гетрах и свитере. В Европе же чаще он был Чёрной пантерой

Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Уткин Игорь

Обладатель "Золотого мяча"

Яшин — единственный в мире голкипер, удостоившийся "Золотого мяча"

Фото © ИТАР-ТАСС/Архив

Достижения

  • олимпийский чемпион 1956 года
  • чемпион Европы 1960 года
  • пятикратный чемпион СССР
  • заслуженный мастер спорта СССР (1957)

Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Уткин Игорь

Заядлый курильщик

Яшин курил даже в перерывах матчей! Впоследствии из-за этого у него были большие проблемы с сосудами и появилась гангрена

Фото © ИТАР-ТАСС/Архив

Ампутация ноги

В 1984 году Яшину ампутировали ногу из-за гангрены. Передвигаться ему помогали протез и трость

Фото © ИТАР-ТАСС/Архив / Величкин Сергей

Умер от рака

Причиной смерти легендарного вратаря стал рак желудка. Похоронен он был на Ваганьковском кладбище

Фото © Соцсети

Стихи о легенде

Яшину свои стихи посвящали Высоцкий, Евтушенко и Рождественский. В России установлено много монументов и памятников в его честь

Фото © ИТАР-ТАСС/Архив / Шандрин В.

Пеле: "Когда я играл, то восхищался Львом Яшиным — все знают его"

Касильяс: "Он находится на вершине списка самых великих вратарей в истории футбола. Это единственный голкипер с "Золотым мячом"

Плетикоса: "Почему Яшин, в отличие от других вратарей, получил "Золотой мяч"? Это гений. Поэтому он и стал исключением из правил"

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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