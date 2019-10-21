Главный тренер "Амура" пригрозил судье матча сжечь его машину

Инцидент произошёл во время домашней игры, в которой хабаровчане принимали московских динамовцев.

Главный тренер хабаровского "Амура" Александр Гулявцев во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (1:5) пообещал главному арбитру Виктору Гашилову, обслуживающему встречу, сжечь его машину.

В ситуации, произошедшей в третьем периоде, Гулявцев остался недоволен действиями судьи.

— Я тебе в Перми машину сожгу, — выкрикнул главный тренер "Амура" в адрес Гашилова, когда, по мнению наставника, против игрока его команды были нарушены правила. Стоит отметить, что оба участника этого инцидента родом из Перми.

Главным героем встречи стал динамовец Даниил Тарасов, отправивший в ворота "Амура" четыре шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) — "Динамо" (Москва) — 1:5 (0:1; 0:3; 1:1)