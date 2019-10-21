Теннисист Надаль тайно женился после 14 лет отношений

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль пригласил на свадьбу даже бывшего короля Испании Хуана Карлоса.

33-летний теннисист Рафаэль Надаль женился. Избранницей спортсмена стала его давняя подруга Мария Перелло, с которой они встречались уже 14 лет. Поскольку Надаль не любит афишировать личную жизнь, он запретил гостям брать на свадьбу телефоны, чтобы никто не сливал фото и видео с церемонии. Праздничные снимки появились только в аккаунте его супруги.

Церемония прошла на Мальорке, где и родился теннисист. Он пригласил на свадьбу около 350 человек, включая своих коллег по цеху Фелисиано Лопеса и Давида Феррера. На свадьбе также присутствовал бывший король Испании Хуан Карлос вместе с женой.

Надаль — вторая ракетка мира и один из самых титулованных игроков в истории. На его счету 19 побед на турнирах "Большого шлема". Через месяц он вместе с другими испанцами станет соперником сборной России на Кубке Дэвиса. На этом турнире возможен реванш между Надалем и Даниилом Медведевым. В недавнем финале US Open сильнее оказался испанец.