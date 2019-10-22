Наш хоккеист Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Гол и две передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить лидера Западной конференции "Колорадо".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис Блюз" дома со счётом 3:1 обыграл "Колорадо Эвеланш". Главным героем встречи стал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Лидер "музыкантов" забросил шайбу и дважды ассистировал своим партнёрам, за что и был признан лигой второй звездой игрового дня (первой звездой признан форвард "Филадельфии" Михаэль Раффль, сделавший дубль в игре с "Вегасом").

На 11-й минуте первого периода Тарасенко помог Брэйдену Шенну реализовать лишнего игрока — 1:0.

Beauty of a shot from Brayden Schenn. We could watch this all day. #stlblues pic.twitter.com/ggDdDXltzd — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 22, 2019

На 26-й минуте матча россиянин ассистировал Давиду Перрону, благодаря чему "музыканты" вновь повели в счёте — 2:1.

А за пять минут до конца второго периода Тарасенко с острейшего угла забросил сам, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

Единственный гол у "Колорадо" на 13-й минуте встречи забил Натан Маккиннон.

Благодаря этому успеху "Сент-Луис" набирает 11 очков и поднимается на пятое место в Западной конференции. "Колорадо", несмотря на поражение, с 15 баллами продолжает лидировать на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Сент-Луис Блюз" — "Колорадо Эвеланш" — 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)

"Торонто Мейпл Лифс" — "Коламбус Блю Джекетс" — 3:4 ОТ (2:2; 1:0; 0:1; 0:1)

"Филадельфия Флайерз" — "Вегас Голден Найтс" — 6:2 (1:0; 4:0; 1:2)

"Даллас Старз" — "Оттава Сенаторз" — 2:1 (1:0; 1:0; 0:1)