КХЛ оштрафовала "Амур" на 300 тысяч за угрозы тренера в адрес судьи матча

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрела эпизод, произошедший 21 октября 2019 года в матче регулярного чемпионата "Амур" (Хабаровск) — "Динамо" (Москва) — 1:5.
Изучив имеющиеся материалы, Лига квалифицировала действия главного тренера ХК "Амур" Александра Гулявцева по п. 1.19 статьи 54 Спортивного регламента КХЛ.
— На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК "Амур" штраф в размере 300 000 рублей согласно статье Дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК "Амур" о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов как подрывающих имидж Континентальной хоккейной лиги, — говорится в официальном заявлении КХЛ.