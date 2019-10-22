КХЛ оштрафовала "Амур" на 300 тысяч за угрозы тренера в адрес судьи матча

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Главный тренер хабаровского "Амура" Александр Гулявцев во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (1:5) пообещал главному арбитру Виктору Гашилову, обслуживающему встречу, сжечь его машину. На этот инцидент мгновенно отреагировала КХЛ, наложив штраф на хабаровский клуб.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрела эпизод, произошедший 21 октября 2019 года в матче регулярного чемпионата "Амур" (Хабаровск) — "Динамо" (Москва) — 1:5.

Изучив имеющиеся материалы, Лига квалифицировала действия главного тренера ХК "Амур" Александра Гулявцева по п. 1.19 статьи 54 Спортивного регламента КХЛ.

— На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК "Амур" штраф в размере 300 000 рублей согласно статье Дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК "Амур" о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов как подрывающих имидж Континентальной хоккейной лиги, — говорится в официальном заявлении КХЛ.

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