Фигуристка Сотникова отдала гадалке 2 миллиона, чтобы приворожить хоккеиста

Ранее уже сообщалось, что первая в нашей истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании стала жертвой гадалки, которую нашла в социальных сетях.

Сначала СМИ сообщили, что фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице два миллиона рублей, чтобы вылечить сестру. Однако теперь появилась и новая версия. Как сообщает "Комсомольская правда", спортсменка обратилась к гадалке из-за безответной любви.

Летом Сотникова состояла в отношениях с хоккеистом Владимиром Ткачёвым из "Ак Барса", но вместе пара пробыла недолго. Обращаясь к гадалке, которая называла себя специалистом в области магии и приворота, она хотела вернуть возлюбленного.

Сама же спортсменка пока никак не прокомментировала это.