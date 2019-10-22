Стенка на стенку. Отец Хабиба бросил вызов Камилу Гаджиеву

Известный российский специалист Абдулманап Нурмагомедов предложил президенту компании FNG Камилу Гаджиеву провести матчевую встречу формата "стенка на стенку" с чемпионами организации Gorilla Fighting Championship.

— Предлагаю выставить по восемь чемпионов от каждой стороны и провести турнир среди самых сильных бойцов. Давно пора. Камил Гаджиев, слово за тобой, — обратился Нурмагомедов к Гаджиеву в Сочи на турнире Fight Nights Global 95.

Камил отреагировал у себя в инстаграме.

— Абдулманап Магомедович в данном случае очень удобно устроился — кто бы ни выиграл, он всё равно скажет, что это его ученики! — делится своими мыслями Гаджиев. — А в целом я за такие противостояния. Но считаю, что все расходы на себя должна брать менее известная организация, в данном случае это GFC.

На самом деле совместный ивент в данном случае не выглядит чем-то недостижимым. Оба промоушена связывают довольно дружеские отношения. И, по нашим данным, именно Камил Гаджиев порекомендовал Игорю Киму — соучредителю GFC — заключить контракт с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.

Абдулманап Нурмагомедов предложил выставить на предполагаемый ивент по восемь бойцов-чемпионов с каждой из сторон, но дело в том, что на сегодняшний день в FNG есть действующие чемпионы только в весовых категориях до 56,7 кг, 61,2 кг, 70,3 кг и 77,1 кг. Все остальные пояса вакантны. Мы решили проанализировать несколько пар, которые могут сразиться друг с другом в дальнейшем.

56,7 кг: Жалгас Жумагулов (FNG) — Тагир Уланбеков (GFC)

Для фанатов ММА, безусловно, это самое интересное противостояние в потенциальном баттле. В августе 2018 года бойцы, как наверняка знают любители смешанных единоборств, уже пересекались между собой в рамках титульного сражения в Казахстане. На тот момент владевший поясом чемпиона FNG Тагир Уланбеков (10-1-0) по итогам пяти раундов уступил пояс хозяину клетки Жалгасу Жумагулову (13-3-0), потерпев первое и пока единственное поражение в карьере. Результат поединка вызвал негодование среди поклонников россиянина, увидевших в решении судей "ограбление".

Команда Уланбекова во главе с Абдулманапом Нурмагомедовым подала апелляцию, но результат встречи изменён не был: Жумагулов остался чемпионом FNG, а Тагир перебрался в GFC.

После победы над Али Багаутиновым Жако обратился к Уланбекову со словами: "Тагир, я не хочу с тобой драться. Но если ты хочешь реванш, я тебе его дам". Загвоздка в проведении этого боя в том, что, по словам Камила Гаджиева, казахстанцу в случае победы был обещан контракт с UFC.

61,2 кг: Томаш Дэк (FNG) — Умар Нурмагомедов (GFC)

Чемпионом Fight Nights Global в легчайшей весовой категории является представитель Словакии Томаш Дэк (20-9-1), но в российском промоушене боец не бился с марта 2018 года. Отсутствие Дэка в клетке вынудило Камила Гаджиева создать пояс временного чемпиона, которым 12 октября благополучно овладел уралец Евгений Игнатьев. Согласно задумке организации, Томаш и Евгений должны встретиться между собой за определение лучшего из лучших в FNG, но неизвестно, когда это случится. Возможно, в декабре...

Но, кто бы ни выиграл в этом сражении, в случае совместного ивента FNG-GFC ему придётся иметь дело с непобеждённым чемпионом Gorilla Fighting Умаром Нурмагомедовым (11-0-0).

Для кузена Орла поединок, к примеру, с Дэком — трамплин в UFC. Но прежде и самому Умару необходимо преодолеть испытание в лице достаточно опытного экс-бойца FNG Никиты Чистякова. Поединок между ними состоится в конце ноября в Узбекистане.

70,3 кг: Нариман Аббасов (FNG) — Анвар Чергесов (GFC)

Азербайджанский боец Нариман Аббасов (24-3-0) завоевал пояс чемпиона Fight Nights Global в апреле 2019 года, выиграв по очкам у Куата Хамитова, тем самым продлив свою победную серию до девяти поединков.

Аббасов является унивесальным бойцом, способным и подраться в стойке, и побороться в партере. В феврале 2017 года бакинец уже встречался с подопечным Абдулманапа Нурмагомедова Артуром Зайнуковым, одолев дагестанца единогласным решением судей.

Анвар Чергесов (10-3-0) владел поясом также и в полусреднем весе, но этой осенью принял решение попробовать себя в категории до 70,3 кг. Опыт оказался успешным — Анвар досрочно превзошёл Максима Трунова, став новым чемпионом GFC в лёгком дивизионе.

77,1 кг: Дмитрий Бикрёв (FNG) — Магомед Умалатов (GFC)

Ещё одно довольно любопытное потенциальное противостояние двух ярких ударников. Дмитрий Бикрёв (11-3-0) вошёл в историю FNG как автор самого быстрого нокаута — Деревяшке потребовалось девять секунд для оформления победы над Ованесом Абгаряном. В 2019 году Дмитрию удалось овладеть поясом промоушена в полусреднем весе в зрелищной схватке с Максимом Буториным. Отметим, что многим фанатам ММА и специалистам исход этого боя показался более чем спорным...

Магомед Умалатов (8-0-0) — ярко выраженный нокаутер из Астрахани, выигравший все восемь своих поединков в профессиональном ММА досрочно (семь нокаутов). Пояс чемпиона FNG Магомед завоевал в поединке с Алексеем Новиковым, нокаутировав москвича на отметке 1:12 первого раунда.

Оба бойца прекрасно знакомы друг с другом ещё со времён совместных тренировок в столичном клубе Eagles MMA, но это их вряд ли остановит: бойцы готовы к битве.

Что касается других возможных противостояний, то на данный момент сложно понять, кого, к примеру, компания Fight Nights Global готова делегировать на матчевую встречу в том или ином весе. В тяжёлом весе у промоушена на данный момент не осталось звёздных имен (за исключением, пожалуй, Алексея Кудина). Но белорусский тяж не имеет действующего на сегодняшний день контракта с FNG. Главный актив компании Камила Гаджиева — это средневес Владимир Минеев. Но захочет ли волжанин принимать участие в подобном формате или же предпочтёт дожидаться денежного боя с Магомедом Исмаиловым — вопрос.