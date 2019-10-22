Стенка на стенку. Отец Хабиба бросил вызов Камилу Гаджиеву

— Предлагаю выставить по восемь чемпионов от каждой стороны и провести турнир среди самых сильных бойцов. Давно пора. Камил Гаджиев, слово за тобой, — обратился Нурмагомедов к Гаджиеву в Сочи на турнире Fight Nights Global 95.
Камил отреагировал у себя в инстаграме.
— Абдулманап Магомедович в данном случае очень удобно устроился — кто бы ни выиграл, он всё равно скажет, что это его ученики! — делится своими мыслями Гаджиев. — А в целом я за такие противостояния. Но считаю, что все расходы на себя должна брать менее известная организация, в данном случае это GFC.
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Абдулманап Магомедович в данном случае очень удобно устроился - кто бы ни выиграл , он все равно может сказать, что это его ученики! И что мне теперь - на каждый вызов отвечать? Я два года уже вызываю их на Футбольный матч , и что , где они? А в целом я за такие противостояния. Но считаю , что все расходы на себя должна брать менее известная организация , в данном случае это GFC. Может с годами ситуация изменится и такое противостояние станет для меня более выгодным, чем для них.
На самом деле совместный ивент в данном случае не выглядит чем-то недостижимым. Оба промоушена связывают довольно дружеские отношения. И, по нашим данным, именно Камил Гаджиев порекомендовал Игорю Киму — соучредителю GFC — заключить контракт с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.
Абдулманап Нурмагомедов предложил выставить на предполагаемый ивент по восемь бойцов-чемпионов с каждой из сторон, но дело в том, что на сегодняшний день в FNG есть действующие чемпионы только в весовых категориях до 56,7 кг, 61,2 кг, 70,3 кг и 77,1 кг. Все остальные пояса вакантны. Мы решили проанализировать несколько пар, которые могут сразиться друг с другом в дальнейшем.
56,7 кг: Жалгас Жумагулов (FNG) — Тагир Уланбеков (GFC)
Для фанатов ММА, безусловно, это самое интересное противостояние в потенциальном баттле. В августе 2018 года бойцы, как наверняка знают любители смешанных единоборств, уже пересекались между собой в рамках титульного сражения в Казахстане. На тот момент владевший поясом чемпиона FNG Тагир Уланбеков (10-1-0) по итогам пяти раундов уступил пояс хозяину клетки Жалгасу Жумагулову (13-3-0), потерпев первое и пока единственное поражение в карьере. Результат поединка вызвал негодование среди поклонников россиянина, увидевших в решении судей "ограбление".
Команда Уланбекова во главе с Абдулманапом Нурмагомедовым подала апелляцию, но результат встречи изменён не был: Жумагулов остался чемпионом FNG, а Тагир перебрался в GFC.
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🔥Слова Жалгаса Жумагулова @zhumagulov_zhalgas после боя с Али Багаутиновым @puncherking. FIGHT NIGHTS GLOBAL 95 ᅠ 📺Полное видео смотрите в наших группах в социальных сетях и на нашем YouTube канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV. ᅠ #fightnights #fng #вместемысильнее #алибагаутинов #жумагулов #zhalgaszhumagulov #alibagautinov #казиносочи #casinosochi #игорнаязона #краснаяполяна #WOWarena #бумеранг #казинобумеранг #fng95 #fightnightsglobal95 @lasha_churguliya
После победы над Али Багаутиновым Жако обратился к Уланбекову со словами: "Тагир, я не хочу с тобой драться. Но если ты хочешь реванш, я тебе его дам". Загвоздка в проведении этого боя в том, что, по словам Камила Гаджиева, казахстанцу в случае победы был обещан контракт с UFC.
61,2 кг: Томаш Дэк (FNG) — Умар Нурмагомедов (GFC)
Чемпионом Fight Nights Global в легчайшей весовой категории является представитель Словакии Томаш Дэк (20-9-1), но в российском промоушене боец не бился с марта 2018 года. Отсутствие Дэка в клетке вынудило Камила Гаджиева создать пояс временного чемпиона, которым 12 октября благополучно овладел уралец Евгений Игнатьев. Согласно задумке организации, Томаш и Евгений должны встретиться между собой за определение лучшего из лучших в FNG, но неизвестно, когда это случится. Возможно, в декабре...
Но, кто бы ни выиграл в этом сражении, в случае совместного ивента FNG-GFC ему придётся иметь дело с непобеждённым чемпионом Gorilla Fighting Умаром Нурмагомедовым (11-0-0).
Для кузена Орла поединок, к примеру, с Дэком — трамплин в UFC. Но прежде и самому Умару необходимо преодолеть испытание в лице достаточно опытного экс-бойца FNG Никиты Чистякова. Поединок между ними состоится в конце ноября в Узбекистане.
70,3 кг: Нариман Аббасов (FNG) — Анвар Чергесов (GFC)
Азербайджанский боец Нариман Аббасов (24-3-0) завоевал пояс чемпиона Fight Nights Global в апреле 2019 года, выиграв по очкам у Куата Хамитова, тем самым продлив свою победную серию до девяти поединков.
Аббасов является унивесальным бойцом, способным и подраться в стойке, и побороться в партере. В феврале 2017 года бакинец уже встречался с подопечным Абдулманапа Нурмагомедова Артуром Зайнуковым, одолев дагестанца единогласным решением судей.
Анвар Чергесов (10-3-0) владел поясом также и в полусреднем весе, но этой осенью принял решение попробовать себя в категории до 70,3 кг. Опыт оказался успешным — Анвар досрочно превзошёл Максима Трунова, став новым чемпионом GFC в лёгком дивизионе.
77,1 кг: Дмитрий Бикрёв (FNG) — Магомед Умалатов (GFC)
Ещё одно довольно любопытное потенциальное противостояние двух ярких ударников. Дмитрий Бикрёв (11-3-0) вошёл в историю FNG как автор самого быстрого нокаута — Деревяшке потребовалось девять секунд для оформления победы над Ованесом Абгаряном. В 2019 году Дмитрию удалось овладеть поясом промоушена в полусреднем весе в зрелищной схватке с Максимом Буториным. Отметим, что многим фанатам ММА и специалистам исход этого боя показался более чем спорным...
Магомед Умалатов (8-0-0) — ярко выраженный нокаутер из Астрахани, выигравший все восемь своих поединков в профессиональном ММА досрочно (семь нокаутов). Пояс чемпиона FNG Магомед завоевал в поединке с Алексеем Новиковым, нокаутировав москвича на отметке 1:12 первого раунда.
Оба бойца прекрасно знакомы друг с другом ещё со времён совместных тренировок в столичном клубе Eagles MMA, но это их вряд ли остановит: бойцы готовы к битве.
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Вчера по окончанию турнира “Fight Nights Global” в Сочи Абдулманап Магомедович озвучил очень интересную идею - свести чемпионов двух лиг “GFC” и “FNG”⚔ Эта мысль мне очень понравилась, потому что я всегда стремился биться с лучшими в своём деле! Зная Дмитрия лично, могу сказать что это будет одним из самых зрелищных поединков в нашей весовой категории! Я готов к этому вызову, Дима готов? Слово за руководством наших организаций! #mma #gfc #fightnightsglobal #sport #astrakhan
Что касается других возможных противостояний, то на данный момент сложно понять, кого, к примеру, компания Fight Nights Global готова делегировать на матчевую встречу в том или ином весе. В тяжёлом весе у промоушена на данный момент не осталось звёздных имен (за исключением, пожалуй, Алексея Кудина). Но белорусский тяж не имеет действующего на сегодняшний день контракта с FNG. Главный актив компании Камила Гаджиева — это средневес Владимир Минеев. Но захочет ли волжанин принимать участие в подобном формате или же предпочтёт дожидаться денежного боя с Магомедом Исмаиловым — вопрос.