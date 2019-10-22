15-летняя фигуристка рванула в казино Лас-Вегаса после победы на Skate America

Победительница этапа Гран-при не упустила шанса увидеть главную достопримечательность города.

Пока весь мир и Россия в частности обсуждали исторический прокат Анны Щербаковой, которая установила рекорд женского фигурного катания, 15-летняя спортсменка не теряла времени зря. Девушка вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом отправилась в казино в Лас-Вегасе. Щербакова выложила фотографии возле игрального стола, а также рядом с игровыми автоматами.

Однако Щербакову тут же подвергли критике, ведь играть в казино в США разрешено только с 21 года. Возможно, фигуристка просто сфотографировалась в главной достопримечательности Вегаса, но общественность было уже не переубедить. Щербакова удалила пост из своего профиля, и теперь фотографии остались только в фанатских аккаунтах.

Напомним, что в произвольной программе Skate America Щербакова впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно. Это позволило ей занять первое место по сумме двух программ, хотя в короткой она допустила редкую ошибку — падение на дорожке шагов. Таким образом Щербакова легко победила на первом же взрослом этапе Гран-при.