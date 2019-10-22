Турецкого вратаря удалили на 13-й секунде матча за глупейшее нарушение

В матче чемпионата Турции между клубами "Коньяспор" и "Ени Малатьяспору" случился немыслимый для большого футбола эпизод. Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы внезапно схватил мяч в руки за пределами штрафной площади, за что незамедлительно был изгнан с поля. А произошло это всего спустя 13 секунд с начала поединка.
Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın 20. saniyede gördüğü kırmızı kart...— Opta Troll (@OptaTrol) October 21, 2019
Haftaya rakip Fenerbahçe...
Fenerbahçe karşısında Konyaspor'un kalesini €1M bedelle Bolu'ya kiralanan Ertuğrul Taşkıran koruyacak...
Hayırlı işler. pic.twitter.com/h2gjNzYSM5
Вратарь в итоге жёстко подставил свою команду, которая всю встречу провела в меньшинстве и проиграла со счётом 0:2.