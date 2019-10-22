Турецкого вратаря удалили на 13-й секунде матча за глупейшее нарушение

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Голкипер "Коньяспор" внезапно забыл о главном правиле: не терять ворота и штрафную.

В матче чемпионата Турции между клубами "Коньяспор" и "Ени Малатьяспору" случился немыслимый для большого футбола эпизод. Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы внезапно схватил мяч в руки за пределами штрафной площади, за что незамедлительно был изгнан с поля. А произошло это всего спустя 13 секунд с начала поединка.

Вратарь в итоге жёстко подставил свою команду, которая всю встречу провела в меньшинстве и проиграла со счётом 0:2.

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