Турецкого вратаря удалили на 13-й секунде матча за глупейшее нарушение

Голкипер "Коньяспор" внезапно забыл о главном правиле: не терять ворота и штрафную.

В матче чемпионата Турции между клубами "Коньяспор" и "Ени Малатьяспору" случился немыслимый для большого футбола эпизод. Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы внезапно схватил мяч в руки за пределами штрафной площади, за что незамедлительно был изгнан с поля. А произошло это всего спустя 13 секунд с начала поединка.

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın 20. saniyede gördüğü kırmızı kart...

Haftaya rakip Fenerbahçe...

Fenerbahçe karşısında Konyaspor'un kalesini €1M bedelle Bolu'ya kiralanan Ertuğrul Taşkıran koruyacak...



Hayırlı işler. pic.twitter.com/h2gjNzYSM5 — Opta Troll (@OptaTrol) October 21, 2019

Вратарь в итоге жёстко подставил свою команду, которая всю встречу провела в меньшинстве и проиграла со счётом 0:2.