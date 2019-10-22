Соперник Волкова на турнире UFC в Москве сдался до боя. Кто его заменит?

За две с половиной недели до турнира UFC Fight Night 163 в Москве мейн-ивент остался без одного из участников. Экс-чемпион организации в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос (21-6-0) вынужден отказаться от встречи с Александром Волковым (30-7-0) в клетке.

Руководство UFC пока официально об этом не сообщило, но, по нашим данным, у бразильского бойца возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он отказался от боя в России 9 ноября. Также известно, что тренерский штаб Драго настаивает на реванше с американским тяжеловесом Дерриком Льюисом (21-7-0), первый поединок между которыми в октябре 2018 года завершился победой Чёрного зверя нокаутом за 11 секунд до финального гонга.

Стоит отметить, что по ходу всего боя россиянин имел преимущество и должен был побеждать по очкам, но случилось то, что случилось. Поражение Льюису прервало победную серию Александра из шести боёв. В UFC этот показатель Волкова был равен четырём поединкам, в ходе которых москвич одолел Тимоти Джонсона, Роя Нельсона, Стефана Штруве, Фабрисио Вердума, находясь в шаге от титульного поединка. Но именно этот шаг Александру не позволил сделать Деррик.

В свою очередь, именно Чёрный зверь после победы над Драго отправился на рандеву с являвшимся на тот момент чемпионом организации Дэниелом Кормье. DC, так сказать, не почувствовал Льюиса, одержав уверенную досрочную победу во втором раунде.

После этого Деррик ещё один раз появился в клетке, проиграв техническим нокаутом всё тому же Джуниору дос Сантосу.

После двух проигранных досрочно поражений Чёрный зверь не самый ценный на сегодняшний день актив в тяжёлом весе UFC, и победа над ним не сильно повысит котировки Волкова, но всё же это закроет крайнее поражение и вновь вернёт Александра на победный путь.

Но в UFC могут, не церемонясь с Волковым, предложить ему бой с находящимся на первой строчке рейтинга Франсисом Нганну. Камерунский нокаутёр буквально воет без боёв и готов сейчас подраться хоть с самим чёртом... Для Александра поединок с Нганну — джекпот. Но согласится ли Драго на такой риск? По словам Франсиса, россиянину уже дважды предлагали бой с ним, и оба раза он отказал. Это к слову...