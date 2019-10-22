Молодёжь "Локомотива" обыграла "Ювентус" в Турине

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Фото © twitter/fclokomotiv

Юные железнодорожники забили в ворота итальянской команды два гола, а пропустили только один.

На разогреве главного для России матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом" сыграли молодёжные команды. И московским парням удалось сотворить сенсацию. Юные железнодорожники добились победы со счётом 2:1, забив по голу со штрафного и с пенальти.

"Локомотив" U-19 набрал четыре очка и расположился на третьем месте в группе вслед за "Ювентусом" и "Атлетико", у которых по шесть баллов.

Сегодня в 22:00 успех своей молодёжки на "Ювентус Стэдиум" попробует повторить и взрослая команда "Локомотива". Пока москвичи тоже идут третьими в группе, у них три очка, у "Ювентуса" и "Атлетико" — по четыре.

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