"Спартак" одержал волевую победу над "Йокеритом"

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки переиграл местный "Йокерит" — 3:2.

Финны открыли счёт в первом периоде. Защитник спартаковцев Патрик Херсли за задержку игры удалился на две минуты, чем и воспользовался нападающий "Йокерита" Петер Регин — 1:0.

Подопечные Олега Знарка отыгрались на исходе второго периода. Финны ошиблись в позиционной атаке, и красно-белым удался быстрый выпад два в одного, который реализовал Ансель Галимов — 1:1.

На старте третьего отрезка игры Артём Фёдоров вывел "Спартак" вперёд, хорошо сыграв на пятаке "Йокерита" — 2:1.

Победную шайбу за полторы минуты до финальной сирены в пустые ворота отправил Анатолий Никонцев — 3:1.

"Шуты" усилиями Петера Регина, оформившего дубль в игре, сумели сократить счёт до минимума, но этого оказалось для "Йокерита" недостаточно. 3:2 — "Спартак" одерживает вторую победу в этой выездной серии.

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