"Спартак" одержал волевую победу над "Йокеритом"

Финны открыли счёт в первом периоде. Защитник спартаковцев Патрик Херсли за задержку игры удалился на две минуты, чем и воспользовался нападающий "Йокерита" Петер Регин — 1:0.
Подопечные Олега Знарка отыгрались на исходе второго периода. Финны ошиблись в позиционной атаке, и красно-белым удался быстрый выпад два в одного, который реализовал Ансель Галимов — 1:1.
На старте третьего отрезка игры Артём Фёдоров вывел "Спартак" вперёд, хорошо сыграв на пятаке "Йокерита" — 2:1.
Победную шайбу за полторы минуты до финальной сирены в пустые ворота отправил Анатолий Никонцев — 3:1.
"Шуты" усилиями Петера Регина, оформившего дубль в игре, сумели сократить счёт до минимума, но этого оказалось для "Йокерита" недостаточно. 3:2 — "Спартак" одерживает вторую победу в этой выездной серии.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Йокерит (Хельсинки) — "Спартак" (Москва) — 2:3 (1:0; 0:1; 1:2)
- "Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 1:2 Б
- "Сибирь" (Новосибирск) — "Витязь" (Подольск) — 4:1 (0:0; 3:1; 1:0)