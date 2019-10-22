В шаге от чуда. "Локомотив" приструнил Роналду, но проиграл "Ювентусу"

Железнодорожники до 77-й минуты вели в счёте, но не смогли удержать своё преимущество.

Московский "Локомотив" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов встречался с туринским "Ювентусом". Игра проходила в Италии, и фаворитом, конечном, была команда Криштиану Роналду. Сам португалец уже не раз спотыкался о российские клубы и национальную сборную. Но главной интригой перед матчем было, сможет ли пятикратный обладатель "Золотого мяча" справиться с очередной угрозой из России.

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Начало игры оказалось предсказуемым: "Ювентус" на правах хозяина принялся атаковать, обескровленный травмами "Локомотив" грамотно оборонялся. А когда на исходе получаса игры у железнодорожников получилось выбраться в редкую атаку, Жоау Марио и Алексей Миранчук устроили расстрел ворот "Ювентуса", который закончился голом игрока сборной России — 1:0 в пользу "Локомотива!"

💪🏻 Гол Алексея Миранчука в ворота «Ювентуса».



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Последующий час игры стал самым жёстким испытанием для "Локомотива" в этом сезоне. Туринцы бросили все силы в атаку, выпустили на поле Гонсало Игуаина, который вышел помогать Криштиану Роналду. Сам же португалец неустанно пытался создать опасность у ворот "Локомотива", но наиболее опасными у него получились удары по голове Гильерме, а не по его воротам.

Никто из дуэта Игуаин — Роналду судьбу матча решить не смог, зато это удалось сделать другому игроку атаки — Пауло Дибале. Аргентинец за две минуты воткнул в ворота Гильерме два гола, полностью перевернув игру — 2:1.

2:1 — "Локомотиву" не удаётся сотворить главную сенсацию Лиги чемпионов. "Ювентус" одерживает домашнюю победу и возглавляет группу D. "Локомотив" же ждёт реванша с туринцами на "РЖД-арене" в Москве 6 ноября.

Лига чемпионов

Группа D

"Ювентус" — "Локомотив" — 2:1.

Гол: Миранчук Ал. 30' (0:1), Дибала 77', 79' (1:1, 2:1).