Лига чемпионов: голевая феерия Мбаппе и долгожданная победа "Реала"

Завершился первый игровой день третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем о самых интересных матчах.

Мадридский "Реал" ужасно начал эту Лигу чемпионов: разгром от ПСЖ (0:3) и домашняя ничья с "Брюгге" (2:2). Теперь команда Зинедина Зидана противостояла на выезде турецкому "Галатасараю", где и смогла победить. Правда, с минимальным счётом. Единственный гол забил Тони Кроос с передачи Эдена Азара на 18-й минуте.

"Реал" поднимается на второе место в группе, где лидером является ПСЖ, который в параллельном матче разгромил "Брюгге". Героем матча стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик.

⚽️ Players to score on their 100th #UCL appearance:



✅ Andrea Pirlo

✅ Cristiano Ronaldo

✅ Zlatan Ibrahimović

✅ Thierry Henry

✅ Toni Kroos pic.twitter.com/UpsADEttqV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019

Ещё несколько встреч завершились с разгромным счётом. "Манчестер Сити" справился с "Аталантой" — 5:1. Там зажигали Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, которые сделали дубль и хет-трик соответственно.

Hat-trick hero Raheem Sterling has now scored 8 goals in his last 8 games for club & country 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/M2fJTaYlfd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019

"Тоттенхэм" разгромил "Црвену звезду", также забив пять голов. Дважды отличились Гарри Кейн и Сон Хын Мин, ещё один гол на счету у Ламеля.

⚪️ Kane heads Spurs

⚪️ Son fires in second

⚪️ Two assists for Lamela #UCL pic.twitter.com/veMmlvc9BI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019

Отметим, что "Локо" достойно уступил "Ювентусу", ведя в счёте большую часть матча (1:2). Завтра же в борьбу вступит петербургский "Зенит", который сыграет с "Лейпцигом" на выезде.

Все результаты:

"Атлетико" — "Байер" — 1:0

"Шахтёр" — "Динамо Загреб" — 2:2

"Брюгге" — ПСЖ — 0:5

"Галатасарай" — "Реал Мадрид" — 0:1

"Манчестер Сити" — "Аталанта" — 5:1

"Олимпиакос" — "Бавария" — 2:3

"Тоттенхэм" — "Црвена звезда" — 5:0

"Ювентус" — "Локомотив" — 2:1