"Нам было тяжело". О чём говорили Роналду и Сёмин после матча Лиги чемпионов?

Главную звезду "Ювентуса" после игры с "Локомотивом" познакомили с корифеем российского футбола.

Московский "Локомотив" доставил немало проблем туринскому "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов. Российский коллектив до 77-й минуты даже вёл в счёте и имел хорошие шансы на то, чтобы увезти из Италии три очка. Однако планам Юрия Сёмина не суждено было сбыться: их за пару минут двумя точными выстрелами похоронил Пауло Дибала.

После игры на поле царила дружественная атмосфера. Проигравшим было не стыдно за такое поражение, а победители с чувством выполненного долга отдавали соперникам дань уважения. Особенно любопытная встреча вышла у двух главных звёзд своих коллективов: Криштиану Роналду и Юрия Сёмина.

Главный тренер "Локомотива" оказался в компании трёх португальцев: Эдера, Жоау Марио и, собственно, Роналду. Судя по всему, железнодорожники познакомили Юрия Павловича со своим звёздным партнёром по сборной. В итоге у пятикратного обладателя "Золотого мяча" и шестикратного обладателя Кубка России даже получилось обсудить игру.

— Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Я ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам ещё тяжелее было бы, — рассказал Сёмин после матча.

Очередная встреча Роналду и Сёмина состоится уже через пару недель — 6 ноября. На этот раз хозяином выступит уже Юрий Палыч. Кто выйдет победителем из второй дуэли двух мастеров, вопрос пока открытый.